Mais barato, Fiat Fastback Turbo 200 também ganha redução de R$ 4 mil para público PCD

A partir de janeiro de 2024, o Fiat Fastback Turbo 200 vai ficar mais barato. Modelo vai custar a partir de R$ 117.990,00. Para Pessoas com Deficiência (PCD), o valor ainda vai ser mais reduzido. Isso porque o público em questão pode adquirir o veículo por R$ 4 mil reais a menos, ficando por R$101.620, incluindo as isenções e descontos que são direito da categoria.

“Com a redução de preço do Fastback Turbo 200, será possível oferecer uma condição especial para atender o público PCD, que é importantíssimo para a marca e agora passa a ter acesso ao modelo que é topo de gama entre os veículos de passeio e o primeiro SUV Coupé da Fiat”, afirma Alexandre Aquino, vice-presidente da marca Fiat para a América do Sul.

A Turbo 200 Automático é a versão de entrada do Fastback. O SUV tem grande quantidade de itens de série, funcionalidades, tecnologias e requinte encontrado em modelos premium.

Essa versão traz o motor turbo 200 Flex com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm, aliado ao câmbio automático de 7 velocidades. Com este conjunto, o modelo vai de 0 a 100km/h em apenas 9,4 segundos. O consumo registra até 14,6 km/l na estrada.

O Fastback Turbo 200 também tem uma lista de itens de série recheada com central multimídia de 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto wireless, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado automático e digital, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, faróis e lanternas em LED, roda de liga leve 17”, 4 Airbags, Controle de Estabilidade (ESC) e Traction Control Plus (TC+).

O SUV conta com o maior porta-malas da categoria (600 litros) e amplo espaço interno e um visual ressaltado pelos conceitos do renomado design italiano.

