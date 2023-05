Mais de 28 mil vítimas de trânsito ano passado em Pernambuco foram de acidentes com moto

A- A+

Mais de 73% dos acidentes de trânsito ocorridos ano passado em Pernambuco envolveram motociclistas. Os dados são do levantamento da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde e Atenção Primária.



Dos 38.311 registros de vítimas de acidentes de transporte terrestre (ATT) nas 17 Unidades Sentinela de Informação presentes em diversas regiões do Estado, 28.257 casos (73,8%) correspondem a acidentes envolvendo moto.



Este ano, entre janeiro e fevereiro, já foram registradas 6.356 notificações de vítimas de acidentes de transporte terrestre, sendo 4.861 (76,5%) relacionados às motos, com aumento do percentual em relação a 2022.

Os números de acidentes, que são alarmantes no Brasil e em Pernambuco, impactam na sobrecarrega das grandes emergências dos hospitais, aumentando as despesas da saúde pública, e causando mortes evitáveis ou sequelas irreversíveis.

Confira mais dados sobre os acidentes envolvendo motocicletas ocorridos em Pernambuco em 2022:



Perfil pessoal:

Homens (77,4%), na faixa etária entre 10 a 39 anos (65,2%).

Fatores:

5.206 (20,6%) ingeriram bebida alcoólica

5.735 (22,1%) tinham excesso de velocidade

8.352 (32,4%) não usavam capacete.



Gravidade dos acidentes:

117 casos resultaram em óbito

1.695 tiveram traumatismo cranioencefálico

6 amputaram membros.

Veja também

MET Gala Serena, Federer e mais: personalidades do esporte marcam presença no Met Gala