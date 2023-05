A- A+

McLaren confirma novo motor V8 híbrido nos esportivos para 2026 Modelo com inédito cupê de quatro portas ficará para 2028

A McLaren, que é famosa por produzir supercarros de rua com genética de Fórmula 1, confirmou que tem um novo V8 híbrido a caminho.

A montadora ainda não divulgou dados técnicos como, por exemplo, tamanho e potência. Ou detalhes do conjunto elétrico. A fabricante com sede em Woking, na Inglaterra, já iniciou a eletrificação da marca com o esportivo Artura (foto). Além disso, produz atualmente os modelos F1, MP4-12C, 720S e 750S.

"Nossa nova motorização V8 híbrida de alto desempenho será parte integrante da linha de produtos da próxima geração da McLaren, oferecendo o melhor desempenho da categoria e um envolvimento emocionante do motorista", disse o CEO da McLaren Automotive, Michael Leiters.

Informações recentes sugerem que a McLaren está preparando um modelo híbrido para 2026. A tecnologia híbrida supostamente pesa 70% menos do que a utilizada atualmente pela empresa. Especula-se que o esportivo poderia ser o sucessor do Speedtail híbrido com 1.070 cv de potência como parte da linha Ultimate Series da marca.

A McLaren continuará seu relacionamento de longa data com a fabricante de motores Ricardo para a construção do novo V8 híbrido. A empresa tem sido uma parceira da marca inglesa desde o 12C lançado em 2011. Durante esse tempo, a Ricardo fabricou cerca de 34.000 motores para a empresa.

Também com sede na Inglaterra (a 80 quilômetros de distância da McLaren), a Ricardo produz motores em Shoreham-by-Sea, de onde os envia para o Centro de Produção em Woking. As empresas assinaram um contrato de colaboração com validade de uma década.

"Estamos extremamente satisfeitos por termos concluído esse novo contrato de fornecimento de motores com a McLaren Automotive para sua próxima geração de propulsores V8 de alto desempenho, o que amplia o relacionamento de longo prazo entre as duas empresas para a próxima década", disse Ricardo Graham Ritchie, CEO da Ricardo.

McLaren - Cupê de quatro portas e quatro lugares | Divulgação/McLaren

Já um cupê de quatro portas e quatro lugares está para chegar à marca, mas apenas em 2028. Existe a possibilidade de a McLaren também criar um super SUV para disputar com Aston Martin DBX, Ferrari Purosangue e Lamborghini Urus, por exemplo.

