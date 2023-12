A- A+

Mercedes-Benz lança GLS 450 com novo visual; preço chega a quase R$ 1 milhão Com 7 lugares, o SUV tem motor de 6 cilindros e 380 cv, além de uma gama variada de itens de série

O GLS 450 4Matic teve visual renovado e sofisticado para o mercado nacional. O SUV de 7 lugares da Mercedes-Benz ganha destaque pelo sistema de som premium, rodas de 21 polegadas, para-choque protuberante, grade frontal e lanternas traseiras arrojadas, além do acabamento em raios característico dos modelos esportivos da marca.

Internamente, o painel tem acabamento em material que simula madeira e o sistema MBUX atualizado com comandos de voz e múltiplos ajustes de condução.

Mercedes-Benz / Divulgação

O veículo ganhou uma distância entre-eixos mais longa, dando mais espaço na segunda fila de bancos. O espaço para as pernas foi aumentado em 8,7 cm quando os bancos estão na posição mais recuada. Com a função Easy-Entry, fica mais fácil entrar e sair dos dois bancos individuais da terceira fila. Para isso, os bancos da segunda fila movem-se para a frente e são rebatidos para frente.

A segunda fila possui banco traseiro rebatível. Todos os bancos traseiros podem ser rebatidos separadamente ou ao mesmo tempo com um simples toque de um botão para criar uma área de carga nivelada no GLS com capacidade para 2.400 litros.

Foram mantidos o painel e a tela multimídia de 12 polegadas com compatibilidade da Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O sistema de som é o Burmester Surround Sound, com conjunto de 13 alto-falantes, 13 canais de amplificação e 590 watts de potência.

Interior do novo Mercedes GLS 450 traz a última geração da multimídia MBUX. Mercedes-Benz / Divulgação

Ainda sobre os itens de tecnologia do veículo, os bancos traseiros são equipados com telas de entretenimento de 11,6 polegadas. Dentre os itens de série que se destacaram estão a câmera 360 graus, head-up display, faróis de LED, carregador de celular sem fio, teto panorâmico elétrico e sistema de condução semiautônoma. O SUV conta, ainda, com iluminação ambiente de 64 tons.

O novo Mercedes-Benz GLS tem sistema de navegação com realidade aumentada. Uma imagem de vídeo dos arredores, obtida com o auxílio da câmera frontal, é alimentada com informações de navegação úteis, como setas ou números de casas, que são automaticamente sobrepostos diretamente na tela principal.

O carro ainda conta com a função de lavagem do carro. A suspensão pode ser movida para a posição mais alta, reduzindo as larguras da pista devido à geometria do eixo. Isso torna mais fácil dirigir em um lava-rápido, bem como remover qualquer sujeira remanescente nos arcos das rodas da última viagem off-road.

Todos os recursos do equipamento que podem causar um acidente ao dirigir no lava-rápido são automaticamente protegidos:

- Rebatimento dos retrovisores externos

- As janelas laterais e o teto solar são fechados

- Suprime a informação do sensor de chuva para que as palhetas fiquem desligadas na lavagem

- Os alertas de Parktronic são suprimidos

- Aciona o controle do clima para o modo de recirculação de ar e, após oito segundos, ativa a imagem frontal da câmera 360° para auxiliar o motorista ao dirigir no lava-rápido

Essas configurações são desativadas automaticamente quando o motorista sai do lava-rápido e atinge uma velocidade acima de 20 km/h.

O motor 3.0 do GLS 450 é a gasolina e tem seis cilindros em linha turbo de 381 cv e 50 kgfm de torque. O câmbio é 9G-tronic de nove velocidades e tração integral 4Matic. O sistema é um híbrido leve de 48 volts que opera com alternador auxiliar, reduzindo a potência e trazendo economia no combustível.

A velocidade máxima é de 250 km/h e vai de 0-100 km/h em apenas 6,1 segundos. O SUV GLS 450 4Matic da Mercedes-Benz está sendo comercializado pelo valor de R$ 979,9 mil.

