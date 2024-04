Metaverso: Nissan lança projeto de educação para o trânsito

A- A+

Em celebração ao 90º aniversário da Nissan, a marca anunciou a abertura do "Nissan Heritage Cars & Safe Drive Studio", uma plataforma criada para ensinar segurança para o trânsito no metaverso e que também oferece a oportunidade aos visitantes de interagirem com veículos icônicos que fazem parte da história da montadora.

A iniciativa, segundo a japonesa, foi desenvolvida em parceria com importantes universidades e o Traffic Safety Future Creation Lab, com o objetivo de destacar o compromisso da Nissan em melhorar a educação para o trânsito por meio da tecnologia de ponta. As experiências interativas estão disponíveis na plataforma VR CHAT.

No projeto, três modelos icônicos da montadora são apresentados em um ambiente virtual para representar a época respectiva de cada um. Estes cenários proporcionam não apenas um pano de fundo para que os visitantes possam tirar fotos ou fazer um vídeo, mas também interagirem com minijogos e atividades que transmitem lições fundamentais de segurança no trânsito.

Confira os modelos em destaque na experiência do metaverso da Nissan:

Anos 1980 - Apresentando o modelo Silvia Q (S13), esta exposição investiga o impacto das cores das roupas dos pedestres no comportamento dos motoristas. Desenvolvida em parceria com a Professora Chie Tsunoda, da Universidade de Mulheres de Sagami.

Anos 1970 - Esta exposição dá destaque ao modelo Skyline 2000GTX-E, oferecendo um minigame com foco no campo de visão e a realização de várias tarefas ao mesmo tempo. Takushi Kawamorita, da Universidade Kitasato, contribuiu para este desenvolvimento.

Anos 1950-1960 - Apresentando o modelo Fairlady SPL213 da Datsun em um cenário que remete a uma clássica lanchonete americana e um cinema drive-in, este estúdio apresenta um exercício prático e divertido de giro do volante, desenvolvido em parceria com a Universidade de Niigata.

Nissan e tecnologia: uma proximidade com o público mais jovem

O "Nissan Heritage Cars & Safe Drive Studio" faz parte mais recente do trabalho que a Nissan vem fazendo para explorar novas formas de interagir com o público, principalmente os mais jovens e aqueles que têm menos familiaridade com as tecnologias automotivas. A Nissan lançou o Nissan Crossing no VRChat em 2021 e, no ano seguinte, apresentou o miniveículo elétrico Sakura no VR Chat, oferecendo test drives virtuais para usuários de todo o mundo.

