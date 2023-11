A- A+

Mitsubishi anuncia nova geração do Outlander PHEV no Brasil; veículo é inspirado em modelo da Nissan SUV híbrido tem motor 2.4 de 131 cv de potência

A Mitsubishi se prepara para o lançamento do Outlander PHEV 2024. Segundo a marca, o veículo é inspirado no Nissan X-Trail. As duas marcas fazem parte da mesma aliança, que ainda conta com a Renault. O anúncio foi feito pelo presidente da HPE Automotores, representante da Mitsubishi no Brasil, Mauro Correia.

A variante é híbrida do tipo plug-in e combina um motor 2.4 a gasolina, de 131 cv de potência e 19,9 kgfm de torque, com outros dois motores elétricos de 85 kW (113 cv) e 100 kW (134 cv) de potência, respectivamente.

A bateria é de 20 kWh, prometendo uma autonomia combinada de 675 km, sendo possível percorrer até 87 km apenas no modo elétrico.

O carro tem sete lugares e sete modos de condução selecionáveis: Normal, Tarmac, Gravel, Snow, Mud, Power e Eco.

Ainda não há data exata para chegada ao mercado brasileiro. O preço do veículo também não foi divulgado.

Ampliação da linha nacional

O presidente da Mitsubishi também afirmou que pretende ampliar a linha de produção nacional e aumentar as exportações do modelo L200. A nova geração da picape vai ser lançada no Brasil também em 2024.

Na fábrica da marca em Catalão (GO), além da caminhonete, a marca faz o Eclipse Cross.

