Mitsubishi lança a L200 Triton Savana 2024; confira detalhes e valores

A- A+

Apresentada em maio, durante a Agrishow 2023, em Ribeirão Preto (SP), a Mitsubishi L200 Triton Savana 2024 tem previsão de chegar ao mercado brasileiro nas próximas semanas. O preço de tabela é de R$ 309.990.

A marca dá a opção de combinar o visual antigo com a pegada mais off-road, com a opção da L200 Triton Outdoor, que parte de R$ 246.990.

A picape chega ao mercado com a mesma cara da topo de linha Triton Sport e fica posicionada entre as versões HPE e HPE-S.

O veículo é equipado com o motor 2.4 turbodiesel de 190 cv e 43,9 kgf.m de torque, aliado a uma caixa de câmbio automática de seis marchas e ao sistema de tração 4x4 Super Select 4WD-II SS4-II.

O modelo tem de série o snorkel (que permite atravessar trechos alagados de até 70 cm), estribos laterais, bagageiro de teto com capacidade para até 50 quilos, para-choques de impulsão e rodas de aço de 17 polegadas com pneus off-road GoodYear Duratrack 265/60.

Mitsubishi L200 Triton Savana 2024. Mitsubishi/Divulgação

A caçamba vem com acabamento anti-riscos X-Liner e caixa multifunções integrada. Com parte removível, o compartimento traz praticidade para o transporte de cargas menores que não ficam se deslocando na caçamba durante o trajeto.

A lista de equipamentos conta, ainda, com faróis de LED com acendimento automático, bancos de couro, multimídia JBL com tela de sete polegadas, sensor de chuva, ar-condicionado de duas zonas, além de sensores de estacionamento e câmera de ré.

Mitsubishi L200 Triton Savana 2024 | Mitsubishi/Divulgação

A picape vai estar disponível nas cores Amarelo Rally, Verde Forest, Bege Jizan e Branco Fuji.

Veja também

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO Professores de Pernambuco entram em estado de greve e pedem novo Projeto de Lei ao governo