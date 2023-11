A- A+

Negócio de família: Polo Automotivo Stellantis mudou perspectiva de vida da população de Goiana Cidade é referência no Brasil no setor da indústria automotiva, gerando milhares de empregos

A chegada do Polo Automotivo Stellantis a Goiana, na Zona da Marta Norte pernambucana, em 2015, mudou a vida de milhares de pessoas do município, que se tornou uma das principais engrenagens econômicas do Estado.

A inauguração da fábrica fez o mercado imobiliário crescer, empresas investirem em novos negócios e famílias começarem a migrar para a fabricação de carros.

Demandas por serviços, como hotéis, restaurantes e redes varejistas, também cresceu à medida que a população e os trabalhadores do polo aumentaram, gerando um ciclo de desenvolvimento sustentável.

O impacto multifacetado econômico foi tão significativo que a criação de empregos diretos e indiretos desencadeou em uma nova classe média, melhorando a qualidade de vida da população local.

De acordo com dados da Consultoria Econômica e Planejamento (CEPLAN), são cerca de 14 mil colaboradores dentro do polo automotivo (Stellantis + parque de fornecedores), o que equivale a 43% do emprego formal em Goiana. Isso corresponde a 7% do emprego da indústria de transformação do Estado em 2022.

Vidas impactadas

A famosa história de Goiana, conhecida pelas Heroínas de Tejucupapo, que, em 1646, evitaram que os holandeses saqueassem a cidade, ganha mais um capítulo com a nova perspectiva de vida também das mulheres da nova geração da região.

É o caso de Roberta Lira, de 28 anos, que viu a vida mudar em 2018, quando o então namorado, que já trabalhava na fábrica, conseguiu uma carta de indicação da empresa e sugeriu o nome dela, que era atendente de caixa de supermercado.

Roberta Lira, que era caixa de supermercado, entrou na empresa pela carta de indicação do marido. Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“Passava pela fábrica e tinha aquele desejo em trabalhar nela um dia, mas era muito distante, principalmente por ser mulher, eu achava. Quando veio a oportunidade e eu consegui ingressar, minha vida mudou completamente, principalmente a financeira. Quando comecei, senti a questão da representatividade, porque vi que mulheres também trabalhavam na produção e isso me motivou”, contou Roberta.

Com pouco mais de quatro anos como auxiliar de produção, ela conseguiu uma promoção para área da qualidade. Ganhando mais, ela pôde realizar o sonho de se casar e comprar a casa própria.

“Casei com esse mesmo namorado que me indicou. Posso dizer que eu, e todos que moram em Goiana, ganhamos uma estabilidade na vida. A empresa veio e proporcionou melhoria de vida para muitas famílias, e para a minha, que acabou de começar também”, disse a funcionária, que pretende investir no curso de tecnólogo em administração.

Iraquitan Carneiro, de 32 anos, funcionário no setor de qualidade da fábrica desde 2015 e marido de Roberta, lembra das oportunidades que a empresa proporcionou na formação técnica dele.

Iraquitan Carneiro viu a vida mudar quando começou a trabalhar na fábrica em 2015. Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“Desde que comecei aqui, passei por vários cursos técnicos de formação e também consegui uma promoção. O investimento que eles fazem no funcionário faz a gente se sentir valorizado, e também me deu a oportunidade de oferecer uma melhor qualidade de vida para a minha família. Saímos do aluguel para a casa própria e isso aconteceu com muitos colegas também. A chegada da fábrica mudou nossas vidas”, falou Iraquitan, que também pretende fazer faculdade de gestão da qualidade.

O jovem Pablo Vinícius Arruda, de 24 anos, também teve a vida transformada com a geração de empregos que o polo trouxe para Goiana. O primeiro impacto na família aconteceu quando o padrasto, um dos pioneiros, começou a trabalhar na fábrica, em 2014. Depois, foi a vez da mãe. De tanto ouvir falar e começar a notar a mudança no padrão de vida da família, Pablo se interessou e decidiu participar de um processo seletivo em 2017, quando tinha 18 anos e atuava como menor aprendiz numa empresa de varejo.

“Fui o terceiro da família a entrar. Atuava como operador e auxiliar de produção. Depois de três anos, me tornei um Team Leader, muito inspirado pelo meu antigo coordenador. Hoje sou responsável por dois times com 10 auxiliares de produção. Com esse emprego, consegui comprar uma casa, tirar habilitação e fazer um curso técnico para me especializar na minha área, e agora estou me preparando para casar”, contou Pablo.

Pablo Vinícius foi inspirado pelo padastro e mãe que também trabalham da fábrica e hoje é Team Leader da produção. Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Segundo o economista e sócio-diretor da CEPLAN Jorge Jatobá, os benefícios derivados da presença e da atuação da Stellantis vão muito além da geração de emprego e renda. “O Polo Automotivo de Goiana é um exemplo notável de como investimentos na indústria automobilística podem transformar uma região. Desde sua criação, tem contribuído para o desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Brasil como um todo”, pontuou Jatobá.

