Novas versões do Citroën ë-C4 e ë-C4 X ganham motor mais potente e bateria com maior autonomia Atualização ampliou o alcance para até 421 km pelo ciclo WLTP

A Citroën segue apostando no mercado dos elétricos. Agora as gamas ë-C4 e ë-C4 X da Citroën ganharam motor mais potente e autonomia para até 421 km no ciclo combinado WLTP (Worldwide Harmonized Light-duty Vehicles Test Procedure ou procedimento harmonizado de testes para veículos ligeiros a nível mundial).

Por enquanto, a novidade está disponível apenas na Europa. Este aumento de quase 17% em comparação com a primeira geração é baseado na combinação de uma nova bateria de química avançada de 54 kWh e um motor mais eficiente e poderoso desenvolvendo 156 cv (115 kW).

A bateria compacta tem uma capacidade de carregamento rápida de 100 kW. A maior eficiência da bateria reduziu o consumo médio de energia para 12 kW/h.

Já o motor elétrico síncrono híbrido de 156 cavalos produz 20 cv a mais, mantendo um alto nível de eficiência. Esse motor é capaz de desenvolver 260 Nm de torque que está instantaneamente disponível, proporcionando resposta imediata e prazer de condução.

Apesar do aumento da capacidade da bateria, os tempos de recarga não se tornaram maiores. Dois tipos de carregadores de bordo estão disponíveis com este novo motor elétrico no ë-C4 e no ë-C4 X: um carregador monofásico de 7,4 kW como padrão e, como opção, um carregador trifásico de 11 kW.

Além disso, ë-C4 e ë-C4 X são compatíveis com carregamento rápido, usando um terminal público de 100 kW, onde é possível ir de 20% a 80% de carga em menos de 30 minutos.

Os dois modelos têm um conceito ë-comfort, que promete uma condução suave, sem vibrações e ruído do motor, reforçada pela assinatura Advanced Comfort da Citroën a bordo, incluindo um sistema de suspensão inovador e assentos macios.

Os pneus são de 18 polegadas e reduzem a resistência ao rolamento e minimizam a perda de energia por fricção.

No design, a silhueta do C4 X, que flui perfeitamente para a porta traseira, tem um perfil de teto limpo e dinâmico que otimiza a aerodinâmica.

