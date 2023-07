Novo BMW iX1 chega ao Brasil; confira preço e detalhes

A- A+

O BMW iX1 100% elétrico chega ao Brasil com o mesmo visual do novo X1, porém com um motor elétrico mais potente e mais eficiente. O iX1 tem dois motores 100% elétricos que somam 317 cv e 50,3 kgfm de torque.

A BMW divulga aceleração de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e velocidade máxima de 180 km/h. As baterias somam 64,7 kWh efetivos. No Inmetro, a medição promete 303 km de autonomia.

O carregamento pode ser feito em corrente alternada com uma potência de até 11 kW. Existe a opção de carregamento em corrente alternada trifásica com até 22 kW. Assim, a bateria pode ser carregada de zero a 100% de sua capacidade em 6 horas e 30 minutos (de série) ou 3 horas e 45 minutos (opcional).

Nas medidas, o iX1 é o menor modelo do portifólio, medindo 4,5 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,61 m de altura, com 2,69 m de distância entre-eixos.

Internamente, o BMW iX1 traz revestimento integral de couro, teto solar panorâmico, telas curvas e console flutuante com poucos botões, o que a marca chama de Shy Technology (tecnologia escondida).

BMW iX1. Divulgação/BMW

O carro conta com itens de série: câmeras integrais, ar-condicionado, sistema de estacionamento autônomo, sistema de condução semiautônoma, sensores de ré e manobras no fluxo cruzado, som assinado por Harman Kardon, controle de regeneração da bateria e dois modos de condução: Efficient e Sport. O Sport é acompanhado por um som futurista da autoria de Hans Zimmer, adicionando o adaptável Personal. Atrás do volante, no lado esquerdo, há o seletor com a inscrição "Boost", que entrega potência extra por 10 segundos, ideal para ultrapassagens.

O destaque ainda vai para o conjunto de telas com vidro curvo, 10,25 polegadas para o painel principal e 10,7 polegadas para multimídia, com sistema Apple CarPlay e Android Auto com e sem fio.

BMW iX1. Divulgação/BMW

Já os encostos traseiros são reclináveis e podem ser rebatidos para aumentar o espaço de carga de 490 litros.

Na marcha, há as opções "D" ou "B", que podem ser selecionadas para aumentar a regeneração do freio, além da função adaptativa, na qual o veículo ajusta a regeneração de acordo com as condições de tráfego e topografia.

BMW iX1. Divulgação/BMW

Um detalhe que chama atenção é que a BMW diferencia os carros elétricos daqueles à combustão por um acabamento azul. As rodas também são exclusivas da variante elétrica. A porta de carregamento fica no mesmo lugar que o bocal de abastecimento dos modelos à combustão.

O BMW iX1 chega na versão única XDrive 30i por R$ 421,59 mil. O lançamento oficial acontece ainda neste bimestre.

