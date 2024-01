A- A+

Novo carro da McLaren chega ao Brasil por mais de R$ 4 milhões Apenas dois modelos do 750S estão disponíveis no país; veículo faz de 0 a 300 km/h em 20 segundos

Revelado em abril do ano passado para os mercados da Europa, o McLaren 750S chegou em terras brasileiras. Porém, apenas duas unidades estão disponíveis no país na loja UK Motors, importadora oficial da marca, em São Paulo.

O da cor laranja é um Coupé e está anunciado por R$ 4 milhões. Já o verde é da configuração Spider, mecanicamente idêntica à Coupé, mas com a possibilidade de se andar sem o teto, custando R$ 4,2 milhões.

McLaren 750S | Divulgação

O modelo é o sucessor do 720S. O veículo tem 30% de novos componentes em relação ao antecessor. As entradas de ar mais estreitas que envolvem os faróis e uma saia maior para melhorar a eficiência aerodinâmica estão entre as principais alterações.

Na traseira, foi instalada uma nova asa 20% maior e com operação hidráulica, além de 1,6 kg mais leve. A asa é ativada automaticamente conforme as diversas condições de condução, estabilizando o carro em curvas de alta velocidade, reduzindo o arrasto em retas e como freio aerodinâmico para reduzir distâncias de frenagem.

O novo McLaren está mais leve, com peso a seco de 1.389 kg, sendo 1.438 kg para a versão Spider. Isto foi possível graças a uma adoção significativa da fibra de carbono também nos bancos (17,5 kg mais leves) e nas rodas de liga leve de 10 raios (-13,8 kg). Ao todo o carro pesa menos 30 kg do que a versão anterior.

McLaren 750S |. Divulgação

O motor do 750S é o 4.0 V8 biturbo, que entrega 750 cv de potência e 81,6 kgfm de torque. Com oito cilindros e 30 cv mais potente que o anterior.

O carro conta com sete marchas numa transmissão composta por caixa dupla de embreagem. No quesito aceleração, o McLaren surpreende indo de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos, de 0 a 200 km/h em 7,2 segundos e de 0 a 300 km/h em menos de 20 segundos, com velocidade máxima de 332 km/h.

McLaren 750S | Divulgação

