A- A+

Novo SUV Citroën C3 Aircross terá o maior porta-malas do segmento; confira vídeo Com pacote de equipamentos com itens exclusivos, o carro pode levar até sete pessoas

Segundo a vice-presidente da Citroën para a América do Sul, Vanessa Castanho, o novo SUV Citroën C3 Aircross vem mais versátil, robusto, acessível e com um desenho impactante.

Ainda de acordo com ela, a nova versão do veículo vai ter inovações, com destaque para o porta-malas, que promete ser o maior da categoria, com capacidade de até 489 litros pelo padrão VDA. Além disso, o carro pode comportar até sete pessoas.

Novo SUV Citroën C3 Aircross. Divulgação/Citroën

Novo SUV Citroën C3 Aircross. Divulgação/Citroën

“Trata-se de um projeto baseado em pesquisa, onde a gente escutou muito o que o nosso consumidor queria: um design único e com espaço. E além de um produto robusto, com a acessibilidade da marca, não só na compra como no uso do veículo”, afirma Vanessa.

O novo C3 Aircross tem 4,32 m e comprimento, 2,67 m de entre-eixos e 20 cm de vão livre. Já com relação ao motor, é provável que o veículo venha na configuração 1.0 turbo T200 de origem Fiat, com 130 cv de potência. O câmbio é automático de sete marchas com opção de trocas sequenciais.

Novo SUV Citroën C3 Aircross. Divulgação/Citroën

Sobre o pacote de equipamentos, o painel digital é customizável de 7 polegadas de alta resolução, limitador e controlador de velocidade, sistema de ventilação suplementar para a segunda e terceira fileira e rodas de até 17 polegadas.

SUV Citroën C3 Aircross é o segundo produto do projeto C-Cubed e será produzido no Polo Industrial da Stellantis em Porto Real (RJ). Por enquanto, ainda não há informações sobre preços e o início das vendas.

Confira o vídeo divulgado pela Citroën:

Veja também

exposição "Diálogo Fugidio": exposição marca retorno das produções da Garrido Galeria