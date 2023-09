Novo Tiguan Allspace é confirmado pela Volkswagen para ainda em 2023

A- A+

A Volkswagen confirmou a volta do SUV de sete lugares: o novo Tiguan Allspace. O modelo, que serviu de inspiração para criação da ofensiva de SUVW da marca, estará disponível nas concessionárias ainda este ano.

Lançado pela primeira vez em 2008 no Brasil, o carro ganhou o mercado brasileiro por ser uma opção para viagens em família, além do conforto e boa dirigibilidade. No total, o modelo vendeu mais de 60 mil unidades.

“O Tiguan sempre foi sinônimo de conforto, segurança e dirigibilidade quando falamos de estar em família ou amigos a bordo de um VW. Retomar a comercialização do modelo no Brasil reforça nossa conexão com os apaixonados pela marca e pelo modelo, além de escalar a ofensiva SUVW, oferecendo a linha de utilitários mais completa do mercado”, ressalta Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Na época do lançamento, o Tiguan já vinha equipado de série com o consagrado motor EA888 2.0 TSI, sistema de tração 4MOTION e diversos itens de segurança, como controle de tração e estabilidade, ABS, Hydraulic Brake Assist e seis airbags.

Novo Tiguan Allspace. Volkswagen/Divulgação

Em 2018, a segunda geração, então produzida na fábrica de Puebla, no México, trouxe o que todos estava esperando: a terceira fileira de bancos, com nome de Tiguan Allspace. Com entre-eixos de 2,79m e até 1.870 litros de espaço de carga, o modelo carregava os predicados para transportar toda a família com mais conforto e segurança.

Para 2023, o maior SUV da Volkswagen chega com novo design, novidades exclusivas no segmento e extensa lista de equipamentos. A data de lançamento e os detalhes do novo modelo ainda não foram divulgados.

