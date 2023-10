Os 10 carros mais vendidos em setembro de 2023; confira o ranking

A- A+

O mês de setembro registrou queda de 4,8% nas vendas de automóveis em relação a agosto. Segundo os dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), ao todo, foram 187.146 carros e comerciais leves emplacados até a última sexta (30).

VW Polo 2023. Divulgação/Volkswagen



Sem muitas surpresas, na liderança permanece a Fiat Strada, com 12.835 emplacamentos. Em segundo lugar, está o Volkswagen Polo, com 9.515 unidades emplacadas, seguido pelo Chevrolet Onix, que ocupa a terceira posição, com 8.033 unidades vendidas.

Chevrolet Onix. Divulgação/Chevrolet

Confira a lista dos 10 carros mais vendidos do setembro de 2023:



1 Fiat Strada - 12.835

2 Volkswagen Polo - 9.515

3 Chevrolet Onix - 8.033

4 Hyundai HB20 - 7.622

5 Chevrolet Onix Plus (sedan) - 6.788

6 Chevrolet Tracker - 6.537

7 Fiat Mobi - 6.016

8 Fiat Argo - 5.938

9 Volkswagen T Cross - 5.365

10 Renault Kwid - 5.032

