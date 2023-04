A- A+

Pesquisa revela marcas de carro preferidas das brasileiras e aponta para preocupação com segurança Estudo da Webmotors Autoinsights aponta Chevrolet, Volkswagen e Fiat no pódio das consumidoras

A Webmotors apresentou uma pesquisa, por meio da plataforma Autoinsights, sobre as tendências e hábitos de consumo das mulheres no setor automotivo no Brasil.

O estudo foi realizado com 300 mulheres, predominantemente com idades entre 35 e 54 anos (49%), casadas (65%), graduadas (73%), com filhos (72%), habitantes da região Sudeste (56%) e que possuem um carro ou uma moto (89%).

De acordo com os dados, as marcas de veículos que mais agradam o público feminino são Chevrolet (13%), Volkswagen (11%), Fiat (10%) e Toyota (10%), seguidas por BMW (8%) e Jeep (8%).

A pesquisa ainda mostra que 72% das respondentes disseram levar elas mesmas os carros ao mecânico, mas temem ser enganadas e pagarem por um serviço desnecessário (66%).

Outro receio é terem a impressão de receberem orçamentos mais altos porque são mulheres (22%). Elas ainda consideram lojas, concessionárias e mecânicas ambientes machistas (12%).

Quanto às marcas de carros mais seguras do ponto de vista das consumidoras brasileiras, a Volkswagen subiu da quinta posição em 2021 para o primeiro lugar em 2023, seguida por Chevrolet e Toyota (ambas com 11%), Fiat (9%) e Honda (8%).

Sobre os modelos de grande produção preferidos, 46% das entrevistadas elegeram o Jeep Renegade como o mais querido, à frente de Volkswagen Gol (22%), Chevrolet Onix (15%) e Fiat Toro (13%).

“Com a pesquisa observamos, ainda, que as mulheres dão muito valor para itens ligados à segurança e veículos mais altos, como os SUVs. Prova disso é o resultado do Jeep Renegade, um utilitário, ser o predileto do público feminino neste levantamento”, afirma Cris Rother, CMO da Webmotors.



