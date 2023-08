Peugeot 2008 lança linha 2024 em 4 versões; veja os detalhes e preços

A- A+

A Stellantis anunciou o lançamento da linha 2024 do Peugeot 2008. São quatro versões: Allure, Roadtrip, Style e Griffe, que prometem entregar conforto a bordo, performance e tecnologia. Todas elas com motor 1.6 aspirado ou turbo e caixa de transmissão automática sequencial de seis marchas.

Todas as versões do SUV contam com câmera de ré, piloto automático, limitador de velocidade, volante sport drive multifuncional com regulagem de altura e profundidade, DRL em LED e vidros e travas elétricas. Além de equipamentos consagrados da marca, como o i-Cockpit® único e a central multimídia Peugeot Connect multi-touch com espelhamento Apple Carplay e Android Auto.

A partir da versão Roadtrip, os modelos contêm partes dos bancos em couro, rodas Aquila 16”, ar-condicionado bi-zone, lanternas traseiras em LED e farol com máscara negra. O Peugeot 2008 Style agora só está disponível com a reconhecida motorização turbo THP Flex de 173 cv com etanol e 165 cv com gasolina.

Antes disponível somente na versão Griffe, a Roadtrip ganhou teto panorâmico de 0,60 m², o que proporciona um interior agradável e uma forte sensação de amplitude e conforto. O modelo conta, também, com Grip Control que adapta o funcionamento do veículo a todos os tipos de terreno.

No quesito motorização, todas as versões têm o modo de condução Eco, com principal funcionalidade de economizar combustível, e modo Sport, desenvolvido para obter respostas mais rápidas e potentes do motor.

Com pacote completo de conforto e segurança, a versão Griffe recebe mais dois airbags de cortina, totalizando 6 airbags, sensor de chuva, luminosidade e de estacionamento traseiro.

É possível adquirir o carro nas cores Preto Perla Nera, Branco Nacré (perolizado), Branco Banquise (sólido), Vermelho Rubi, Cinza Artense e Cinza Grafitto. Porém, com exceção do Preto Perla Nera, qualquer cor escolhida acrescenta R$ 2.450 ao valor total do veículo. E todas as versões do SUV possuem teto biton na cor preta, além da tampa traseira com o logótipo Peugeot.

Confira os detalhes:

Peugeot 2008 Allure 1.6 AT 2024: a partir de R$ 104.990

Motor 1.6 com 117cv e Câmbio automático de 6 velocidades

Multimidia Peugeot Connect 7”

4 airbags

Teto biton

Câmera de ré

Ar condicionado

Piloto automático e Limitador de velocidade

Volante Multifuncional

Faróis com DRL em LED

Faróis de Neblina

Rodas Titane 16”



Peugeot 2008 Roadtrip 1.6 AT 2024: a partir de R$ 109.990

Allure+:

Lanternas traseiras em LED

Faróis de Máscara Negra

Adesivos e Badge Roadtrip

Grade cromada

Bancos em couro

Ar condicionado digital bi-zone

Volante em couro

Rodas Aquila 16” Black Diamond



Peugeot 2008 Style 1.6 Turbo AT 2024: a partir de R$ 124.990

Roadtrip+

Teto panorâmico

Motor THP de 173cv

Freio de mão tipo aviação

Grip Control com 5 modos de condução

Dark Style e grade em dark chrome

Bancos em couro e tecido

Badge Turbo

Rodas Aquila 16” Dark



Peugeot 2008 Griffe 1.6 Turbo AT 2024: a partir de R$ 129.990

Style +

6 airbags

Bancos em couro

Sensor de chuva

Sensor de luminosidade

Sensor de estacionamento traseiro

Chrome Style e grade cromada

Barras de teto e skid plate premium silver

Rodas Aquila 16” Black Diamond

