Peugeot 208 2024 chega ao Brasil em quatro versões; veja os preços

A Peugeot acaba de apresentar a linha 2024 do hatch 208. O carro não recebeu o visual atualizado do mercado europeu, mas ganhou algumas atualizações importantes nos equipamentos e uma pequena mudança na cabine.

O modelo tem quatro versões: Like, Style, Active e Roadtrip. Todas com motores 1.0 e 1.6 aspirados. A Peugeot, porém, afirmou que a linha terá mais novidades ainda neste ano. A expectativa é que as versões Allure e Griffe cheguem em seguida, com o motor 1.0 turbo, que entrega 130 cv de potência e 20,4 mkgf de torque máximo.

Versão Like

Equipada com o 1.0 Firefly de 75 cv e 10,7 kgfm, essa versão traz faróis com iluminação diurna, sistema de som com tela de 5 polegadas, ar-condicionado digital, quatro airbags, vidros elétricos dianteiros, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas e acabamento em black piano para a alavanca da transmissão. Passa a ter iluminação no porta-luvas na linha 2024.

O único kit opcional é o Pack Tech, por R$ 3.000 e que adiciona a central multimídia de 10,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, retrovisores laterais com ajuste elétrico, vidros elétricos nas quatro portas, duas entradas USB (uma sendo do tipo C), volante multifuncional, iluminação diurna em LED e acabamento em black piano para o volante e painel.

Versão Style

O modelo traz um interior escurecido, alavanca do câmbio com acabamento cinza acetinado e uma soleira com o nome “Peugeot”. Vem de série com faróis Full-LED, grande dianteira pintada de preto cromado, rodas de liga leve de 16 polegadas, carregador wireless para smartphones, câmera de ré, sensor de estacionamento e teto panorâmico.

O motor é 1.0. Tanto o 208 Like quanto o Style são vendidos somente com câmbio manual de 5 marchas.

Versão Active

Nessa versão mudam motor e câmbio. Aqui o motor é o 1.6, que entrega até 120 cv de potência e 15,6 kgf.m de torque e atua em conjunto com um câmbio automático de seis velocidades.

A versão também tem sensor de ré e câmera traseira, piloto automático, limitador de velocidade e modos de condução Eco e Sport. Por fora, o carro exibe elementos em preto fosco, os "dentes de sabre" em LED e as rodas de liga-leve de 16 polegadas pintadas.

Versão Roadtrip

Essa versão já havia sido lançada no final de 2022 e segue como opção de topo de linha com o motor 1.6. A marca diz que foi tão bem aceita que ganhou mais um tempo de vida. Traz o painel de instrumentos i-Cockpit com um display 3D, faróis full-LED, câmera de ré, teto panorâmico, aerofólio, rodas de 16 polegadas pintadas de preto, bancos combinando couro, tecido e alcântara, volante em couro, e o emblema Roadtrip aplicado na carroceria e nos tapetes.

Preços

A Peugeot ainda não divulgou oficialmente os preços do 208 2024. Porém, de acordo com o configurador da marca, a versão Like está disponível por R$ 79.990.

Em seguida, vem a Style por R$ 89.990. Já as versões com motor 1.6, Active e Roadtrip, custam R$ 99.990 e R$ 105.990, respectivamente.

Por fim, as futuras opções com motor 1.0 turboflex de 130 cv devem ficar ainda mais caras.

