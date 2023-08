A- A+

Picape Rampage nacional, com fabricação em Pernambuco, chega às lojas do Brasil Criada e desenvolvida para o País, a Rampage já acumula mais de 8 mil pedidos

A Stellantis fez o lançamento da Ram Rampage nacional na noite da última quinta (17), em São Paulo. Agora, a picape, que tem fabricação no Polo Autmotivo de Goiana, em Pernambuco, está disponível para test-drive nas 115 concessionárias da Ram espalhadas por todo o Brasil. Em pré-venda desde junho, o carro chegou a mais de 8 mil pedidos de reserva.

A data marcou, também, a inauguração da Ram House São Paulo, a terceira unidade e a primeira e única na maior cidade do Hemisfério Sul. O espaço fica localizado na av. Europa, na região do Jardins. O local exibe as picapes da marca e tem decoração dedicada, além de vitrine de acessórios Mopar, área de convivência e loja de artigos pessoais da Ram.

Ram House São Paulo. Divulgação/RAM

O destaque da Rampage nacional vai para o motor Hurricane 4, de 272 cv de potência e 400 Nm (40,8 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina, o mais potente de todas as picapes produzidas na América do Sul.

O veículo também conta com propulsor turbo de 2 litros, o consagrado Multijet a diesel, de 170 cv de potência e 380 Nm (38,8 kgfm) de torque. O Multijet está disponível nas configurações Rebel e Laramie.

As quatro versões têm tração 4x4 e câmbio automático de 9 marchas. A versão R/T pode chegar a até 220 km/h, indo de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. Nas demais, com o Hurricane 4, o desempenho é de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e velocidade máxima de 210 km/h.

O veículo tem 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura, 1.780 mm de altura, 2.994 mm de entre-eixos e 264 mm de vão livre entre os eixos.

Outro destaque vai para tecnologia embarcada da picape de luxo. Todas as versões contam com recursos de auxílio à condução, como controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de pontos cegos, detecção de tráfego traseiro cruzado e alerta de saída de faixa com correção.

Ram Rampage. Divulgação/RAM

Já a lista de equipamentos de segurança inclui: sete airbags (com o de joelhos para motorista), controle de estabilidade, mitigação de rolagem da carroceria, comutação automática do farol alto e monitoramento da pressão dos pneus.

O conjunto ótico é inteiramente de LED. Na frente, os faróis contam com setas dinâmicas, com a luz se “movimentando” de dentro para fora. Os faróis contam, ainda, com um projetor de função dupla, responsável pelo farol baixo e alto. E os faróis de neblina também são em LED com função cornering (acompanham a curva). Atrás, as lanternas trazem grafismos que, quando iluminados, remetem à bandeira dos Estados Unidos, com listras vermelhas e a luz de ré formando o retângulo das estrelas.

Dentro da cabine, os bancos foram inspirados em móveis premium e materiais nobres como o couro perfurado e suede (este, exclusivo da versão R/T, que também conta com costuras vermelhas). O ar-condicionado é sempre digital, de duas zonas, e ainda inclui saídas para os passageiros de trás.

Confira os detalhes e os preços de cada versão:

Rampage Rebel Turbo Diesel – R$ 239.990

– Câmbio automático de 9 marchas

– Tração 4×4 com reduzida

– Central multimídia de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

– Quadro de instrumentos full digital de 10,3”

– Revestimento interno de couro preto

– Banco do motorista com ajustes elétricos de 12 vias

– Ram Connect (plataforma de serviços conectados)

– Faróis e lanternas full LED

– RamCharger (carregador de celular por indução com resfriamento)

– Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold

– 7 airbags

– Controle de velocidade adaptativo

– Monitoramento de pontos cegos

– Sistema de permanência na faixa de rodagem

– Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e detecção de pedestres e ciclistas

– Pneus All Terrain 235/65 R17

Rampage Rebel Hurricane 4 Turbo Gasolina – R$ 249.990

acrescenta:

– Motor Hurricane 4 de 272 cv e 400 Nm

– Escapamento duplo

– Modo Sport

– Pneus All Terrain Plus 235/65 R17

Rampage Laramie. Divulgação/RAM

Rampage Laramie Turbo Diesel – R$ 249.990

todo o conteúdo da versão Rebel Turbo Diesel mais:

– Revestimento interno de couro na cor Mountain Brown

– Para-choque traseiro cromado

– Rodas aro 18” diamantadas com pneus 235/60

– Acabamentos externos cromados

Rampage Laramie Hurricane 4 Turbo Gasolina – R$ 259.990

acrescenta:

– Motor Hurricane 4 de 272 cv e 400 Nm

– Escapamento duplo

– Modo Sport

Rampage R/T. Divulgação/RAM

Rampage R/T Hurricane 4 – R$ 269.990

acrescenta:

– Revestimento interno de couro e suede com costuras Ruby Red

– Modo R/T

– Suspensão esportiva

– Escapamento duplo esportivo

– Rodas aro 19” em preto brilhante

– Teto preto brilhante

Opcional – todas as versões

– Pack Elite (ambiente light, som premium Harman Kardon e banco do passageiro com ajustes elétricos) – R$ 6.000

