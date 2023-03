A- A+

PL que prevê pontos de recarga de veículos elétricos nas rodovias federais é protocolado no Senado Iniciativa é da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) para incentivar o uso de carros elétricos e, assim, reduzir poluição

Projeto de Lei (PL) apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) prevê que existam postos de abastecimento para carros elétricos localizados em rodovias federais, que deverão ter pontos de recarga rápida.

O PL visa incentivar o uso desse tipo de veículo nas estradas, já que, em 2022, mais de 8 mil carros elétricos foram emplacados no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

O texto, que está em análise no Congresso, diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá incluir ofertas de linhas de crédito para ajudar os empresários a viabilizarem os carregadores elétricos nos postos.

Caso o PL seja aprovado, os postos de abastecimento terão o prazo de 12 meses a partir da data de vigência da lei para implementarem o sistema de recarga. Quem descumprir a proposta, estará sujeito a multa, nos termos da regulamentação do setor de energia.

De acordo com a senadora Eliziane, esse tipo de veículo possui uma tecnologia promissora e sustentável que contribui para um mundo menos poluído, além de ser bem aceito pela população em geral, tornando-se cada vez mais presente nas grandes cidades.

“As principais razões dos consumidores para adquirir um carro híbrido ou elétrico, são o custo da recarga como primeiro fator, estão buscando economia as pessoas, e a sustentabilidade como segundo fator, o que mostra realmente que as pessoas entendem o valor da eletromobilidade para a gente combater mudanças e crises climáticas e questões ambientais”, defende a parlamentar.

