Polo supera Strada e fica em 1º lugar nos carros mais vendidos de março de 2024; confira a lista

De acordo com dados da consultoria JATO do Brasil, em março de 2024 foram emplacados 174.918 carros de passeio e comerciais leves no País. Esse número é 5,7% inferior ao do mês passado, que teve 185.404 unidades foram vendidas.

Ainda que o número de emplacamentos seja menor em relação a 2023, as vendas de carros novos cresceram 12,8% em comparação com fevereiro de 2023. Naquele mês, 154.388 unidades foram vendidas, de acordo com a consultoria.

O Volkswagen Polo superou a liderança do Fiat Strada e foi o carro mais vendido do Brasil com 11.943 unidades. Na segunda colocação, veio a Strada, com 9.990 exemplares vendidos.

Fiat Strada Ultra 2024. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O Chevrolet Onix completa o pódio do ranking, ficando em terceiro lugar, com 7.753 registros.

Chevrolet Onix ficou em terceito lugar. Foto: Divulgação/Chevrolet

O T-Cross, que ficou em quinto lugar geral e em primeiro na categoria SUV, emplacou 5.462 unidades. Vale lembrar que o veículo teve produção temporariamente paralisada pela Volkswagen, em São José dos Pinhais (PR), para atualização do modelo.

Um dos destaques vai para o BYD Dolphin Mini. Em seu primeiro mês oficialmente à venda no Brasil, o modelo emplacou 2.469 unidades. Este resultado foi suficiente para superar carros tradicionais como Toyota Yaris, Hyundai HB20S e Peugeot 208. O carro ficou em 25º lugar no ranking geral.

Confira abaixo a lista dos 10 carros mais vendidos do Brasil em março de 2024:

Modelo Unidades vendidas 1°) Volkswagen Polo 11.943 2°) Fiat Strada 9.990 3°) Chevrolet Onix 7.753 4°) Fiat Argo 6.850 5°) Volkswagen T-Cross 5.462 6°) Hyundai HB20 5.288 7°) Nissan Kicks 5.034 8°) Chevrolet Tracker 4.711 9°) Fiat Mobi 4.658

