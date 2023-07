A- A+

Polo Track supera o Fiat Strada e conquista 1º lugar entre os carros mais vendidos do mês de junho Lista teve saldo impulsionado pelo incentivo da MP do governo federal

Com o momento favorável para venda de carros, devido à medida provisória do governo federal de incentivo à indústria automotiva, o volume de vendas cresceu 10,3% sobre junho de 2022. No semestre, a alta foi de quase 14% nos emplacamentos de todos os segmentos automotivos.

De acordo com o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Andreta Jr., os consumidores estavam aguardando uma oportunidade para adquirir um veículo novo, e a medida foi fundamental para impulsionar o mercado.

“A iniciativa do governo foi essencial para o setor e para o consumidor brasileiro, que é quem, de fato, precisa desses incentivos. Ficou claro que milhares de brasileiros estavam apenas esperando uma oportunidade para poderem adquirir um veículo novo. Nosso objetivo era exatamente alcançar os três principais fatores: preço acessível ao poder de compra, sustentabilidade e densidade fabril”, disse.

Segundo dados da Fenabrave, o Volkswagen Polo Track, lançado este ano com o intuito de substituir o Gol, já é o veículo mais vendido no Brasil, com 9.949 unidades emplacadas.

O Fiat Strada, que havia sido a preferida nos quatro meses anteriores, ficou em segundo lugar com 9.007 unidades vendidas. Fecha o pódio o Chevrolet Onix, com 8.261 unidades contabilizadas.

O quarto lugar e, também, a posição de SUV compacto mais vendido no mês passado ficou com o Volkswagen T-Cross, com 7.264 unidades comercializadas. O Fiat Mobi, que teve 6.895 unidades negociadas, ganhou a quinta colocação. Próximo dele ficou o "irmão" Fiat Argo, com 6.747 unidades licenciadas. Logo atrás está o rival Hyundai HB20, com 6.420 unidades comercializadas.

O sedã compacto mais vendido foi o Chevrolet Onix Plus, que ficou na oitava posição do ranking geral, com 6.419 unidades emplacadas. O nono lugar é do Renault Kwid, com 5.928 unidades contabilizadas. Por fim, o Fiat Cronos ficou na décima posição, com 4.969 unidades comercializadas. Os dados foram divulgados pela Jato Dynamics.

Confira o Top 20 dos veículos mais vendidos em junho de 2023:

1º VW Polo 9.949

2º Fiat Strada 9.007

3º GM Onix 8.261

4º VW T-Cross 7.264

5º Fiat Mobi 6.895

6º Fiat Argo 6.747

7º Hyundai HB20 6.420

8º GM Onix Plus 6.419

9º Renault Kwid 5.933

10º Fiat Cronos 4.969

11º GM Tracker 4.957

12º Honda HR-V 4.810

13º VW Saveiro 4.638

14º Hyundai Creta 4.597

15º Fiat Toro 4.411

16º Fiat Pulse 4.401

17º Jeep Compass 4.338

18º Jeep Renegade 4.084

19º Toyota Corolla 3.751

20º VW Nivus 3.751

