Primeiro carro voador elétrico ganha certificação para uso nos EUA

Já em pré-venda nos Estados Unidos, o carro voador elétrico Model A, da californiana Alef Aeronautics, é o primeiro do gênero a receber certificação para uso no mercado norte-americano. O modelo com motorização elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) conquistou a Certificação de Aeronavegabilidade Especial da Administração Federal de Aviação do país (FAA), que significa que a empresa terá permissão para testar o carro na estrada e no ar.

Previsão de produção e venda é para o segundo semestre de 2025.

O modelo vai custar, em média, US$ 300 mil (quase R$ 1,44 milhão na conversão direta). De acordo com a Alef Aeronautics, mais de 400 reservas já foram feitas para aquisição do carro. Para quem estiver interessado, é preciso desembolsar US$ 150 (R$ 718) para permanência na fila. Já quem conseguir pagar US$ 1.500 (R$ 7.180) tem prioridade na hora da compra.

Totalmente elétrico (com opção de hidrogênio por um preço mais alto), o veículo é de baixa velocidade e pode rodar até 320 km em vias públicas e cabe em uma garagem comum, mas também pode ser lançado verticalmente no ar com um alcance de vôo de 177 km, de acordo com o site do Alef.

Carro voador elétrico Model A | Foto: Alef Aeronautics/Divulgação

Segundo o site da empresa, o Model A “pode voar acima dos obstáculos até que um destino desejado seja alcançado. O objetivo é evitar o tráfego, voar em qualquer direção e, ao mesmo tempo, oferecer uma “visão cinematográfica de mais de 180 graus para um voo seguro e agradável”.

Ainda de acordo com a companhia, a ideia é lançar outros modelos no futuro. Um deles, por exemplo, é o sedã para quatro ocupantes Model Z. Nele, a empresa promete o dobro de autonomia. O lançamento, portanto, fica para 2035.

Curiosidade

Em declaração no site da Alef Aeronautics, os co-fundadores - Jim Dukhovny, Constantine Kisly, Pavel Markin e Oleg Petrovwere - foram inspirados pela primeira vez a tentar criar um carro voador em 2015, quando perceberam que era o mesmo ano em que Marty McFly dirigiu um em “Back to the Future II”.

