Prorrogado: prazo de exame toxicológico para habilitação C, D e E vai até 30 de abril A não realização do teste pode gerar multa e infração gravíssima

Foi prorrogado o prazo para realização do exame toxicológico obrigatório para habilitação C, D e E. Agora há duas datas limites para o teste, que anteriormente tinha vencimento no dia 31 de dezembro de 2023.

Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), motoristas de caminhões e ônibus com validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre janeiro e junho têm até dia 31 de março para fazer o exame. Já os que a CNH vence entre junho e dezembro devem renovar até o dia 31 de abril.

O exame toxicológico é obrigatório no Brasil e tem como objetivo reduzir o risco de acidentes relacionados ao consumo de substâncias psicoativas e/ou proibidas, já que podem afetar a capacidade cognitiva do condutor e interferir na habilidade de direção.

O Contran reforça que o teste não é invasivo, é indolor e capaz de detectar consumo de drogas em um período de 90 a 180 dias antes da coleta, utilizando amostras de pelos ou unhas, por exemplo.

O exame custa, em média, R$ 120, e o resultado sai em até 15 dias após a coleta.

Multa e pontos na carteira

De acordo com dados da Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox), pelo menos cinco milhões de condutores estão irregulares. A multa para quem não realizar o exame ocorre de maneira automática quando o prazo se encerra, e a infração é considerada gravíssima.

Além de perder sete pontos na CNH, o condutor paga a taxa de R$ 1.467,35. Caso o motorista seja flagrado dirigindo irregularmente sem o documento, pode ter direito de dirigir suspenso por três meses.

