Q3 e Q3 Sportback especial "Anniversary Edition" são os novos lançamentos da Audi do Brasil

Em comemoração ao primeiro ano de produção do modelo produzido na fábrica da marca em São José dos Pinhais (PR) e para antecipar a temporada de lançamentos dos 30 anos da marca das quatro argolas no País, a Audi do Brasil anunciou os novos Q3 e Q3 Sportback na série especial Anniversary Edition, limitada a apenas 100 unidades e projetada especialmente para o mercado brasileiro. Os preços são de R$ 372.990,00 e R$ 392.990,00, respectivamente.

"Estamos muito orgulhosos com o desempenho do Audi Q3 no Brasil, um produto reconhecido globalmente por sua tecnologia, design e dinâmica de condução. Esperamos seguir trilhando este caminho de sucesso ainda mais com a série especial 'Anniversary Edition', que comemora o seu primeiro ano de produção em nossa fábrica no Paraná", destaca Diego Borghi, diretor de vendas da Audi do Brasil.

No design, o modelo ganhou novo visual e inéditos equipamentos de segurança e tecnologia embarcada. Alinhado à nova linguagem visual global da marca, a parte externa, o modelo ganhou um visual mais limpo e minimalista com pintura na tonalidade da carroceria, nas caixas de rodas e na parte inferior dos para-choques S Line. Já o preto brilhante aparece nas capas dos retrovisores, na moldura singleframe da grade frontal e substitui o cromado anterior no logotipo das quatro argolas e na nomenclatura do veículo na tampa traseira do porta-malas.

Ambos possuem a tecnologia Audi Matrix LED, que permite uma iluminação de alta resolução da via, com distribuição de luz altamente adaptável e tecnologia contra ofuscamento para os veículos no sentido contrário da vida.

Já os faróis e lanternas traseiras em LED possuem setas com movimentos dinâmicos e sincronizados. Uma faixa de LEDs é controlada uma após a outra em segmentos com intervalos de milissegundos.

Na lista de equipamentos, rodas de 20 polegadas Audi Sport (pneus 255/40 R20) com desenho exclusivo, memória para o banco do motorista e para os retrovisores externos, e assistente de farol alto que eleva a segurança ao volante.

Além disso, os carros contam com assentos dianteiros esportivos, Audi Virtual Cockpit de 10.25 polegadas, bancos em combinação de microfibra Dinamica/couro com inscrições S line, porta-malas com abertura e fechamento elétricos e sistema hands-free, teto solar elétrico panorâmico "Open Sky", Audi Phone box light e aviso de saída de faixa.

Motorização

A motorização é de 2.0 TFSI, de quatro cilindros, com 231 cavalos de potência de 5.000 a 6.600 rpm, e 340 Nm de torque de 1.700 a 4.500 rpm. O propulsor tem tração quattro® e a transmissão Tiptronic de oito velocidades, que fornece trocas de marcas ágeis e precisas.

A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas sete segundos. Já a velocidade máxima é de 240 km/h.

Som

O veículo vem equipado com o Audi Sound system, com 10 alto-falantes (incluindo alto-falante central e subwoofer), amplificador de 6 canais com potência total de 180 watts.

Porém, é possível potencializar com opcional sistema de som premium SONOS com som 3D (item de série), composto por 15 alto-falantes (incluindo alto-falantes centrais e subwoofer) e amplificador de 16 canais com potência total de 680 watts.

O sistema oferece um novo efeito sonoro 3D virtual, gerado por quatro alto-falantes no painel de instrumentos, dois alto-falantes no pilar C e pela tecnologia Symphoria da Fraunhofer, que oferece uma experiência sonora mais natural e realista, com qualidade de áudio altamente aprimorada para cada passageiro do carro.

Audi Q3 e Q3 Sportback. Divulgação/Audi

Sistemas de Assistência

Somente disponível no Q3 Anniversary, o assistente de mudança de faixa ajuda a monitorar o tráfego atrás do veículo. Dois sensores de radar instalados na parte traseira detectam veículos que se aproximam pela lateral. A distância, bem como a diferença de velocidade, pode ser medida e analisada.

Em conjunto com os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, a função suporta a marcha a ré em lugares de estacionamento perpendiculares. O sistema fornece informações visuais sobre a aproximação de veículos no MMI, avisa acusticamente por meio de um sinal sonoro ou, se necessário, de forma tátil por meio de um solavanco de freio.

Iluminação

Os novos Q3 e Q3 Sportback vêm com pacote de 30 luzes customizáveis com tecnologia LED. A iluminação está presente no contorno das portas dianteiras e traseiras, na lateral do console central na frente e em elementos espalhados por todo o interior do veículo. Luzes de entrada na parte inferior das portas traseiras dão as boas-vindas aos ocupantes traseiros, enquanto a palavra quattro® é iluminada no painel de instrumentos do lado do passageiro.

Dimensão e cores

O Q3 tem 4.484 mm de comprimento, 2.024 mm de largura (com retrovisores), 1.616 mm de altura e 2.680 mm de entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de 530 litros, e o peso total é de 1.673 quilos. Já o Q3 Sportback tem 4.500 mm de comprimento, 2.022 mm de largura (com retrovisores), 1.567 mm de altura e 2.680 mm de entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de 530 litros, e o peso total é de 1.676 quilos.

Outra novidade é que não há custo da pintura externa nessa versão especial. As tonalidades disponíveis são a inédita Branco Arkona como única cor sólida. Já entre metálicas, há as opções Azul Navarra, Branco Geleira, Cinza Cronos, Preto Mito e a inédita Vermelho Progressivo. Por fim, também é possível escolher a cor perolizada Cinza Daytona.

Anniversary Edition

Audi Q3 Sportback. Divulgação/Audi

O novo Q3 Anniversary Edition tem pintura integral da carroceria, incluindo as caixas de rodas, saias laterais e a parte inferior dos para-choques dianteiro e traseiro. Além disso, os logotipos Audi Rings dianteiro e traseiro e a inscrição do modelo são pintados em preto brilhante. O veículo possui, ainda, novas rodas Audi Sport, de 20 polegadas, com design exclusivo.

Entre os equipamentos exclusivos da versão, estão ar-condicionado automático de três zonas, com regulagem de temperatura independente para motorista, passageiro e ocupantes do banco traseiro; assistente de mudança de faixa; pacote de luzes internas customizáveis para ambientação da cabine.

