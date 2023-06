Rafale é o novo SUV-cupê com motor híbrido da Renault; confira detalhes

A- A+

A Renault parece estar investindo nos modelo SUV-cupês. A marca já tem o Arkana, que está em estudos para o Brasil. Agora, a fabricante francesa amplia a linha, criando um novo modelo para o segmento médio, o Rafale.

O modelo tem como destaque uma nova grade frontal, com efeito tridimensional. Cortes retos, tanto nas linhas da carroceria quanto em partes como faróis e rodas, por exemplo, dão um ar moderno ao carro.

Os faróis são de LED matrix, com recurso oferecido também na versão Esprit Alpine.

Com entre-eixos de 2,74 m, o SUV tem 7 lugares, deixando o carro bem espaçoso. Apesar da linha de teto inclinada, ele ainda oferece 530 litros de capacidade no porta-malas, com os bancos traseiros no lugar.

Renault Rafale mede 4,71 metros de comprimento. Renault/Divulgação

O Rafale mede 4,71 m de comprimento, 1,86 m de largura e conta com um vidro panorâmico de 1.470 x 1.117 mm que pode ir de totalmente opaco a totalmente transparente. Tem duas configurações adicionais, já que a seção dianteira pode ser opaca enquanto a traseira é transparente, ou vice-versa.

Os pneus medem 245 mm, sendo novidades as rodas traseiras esterçantes, para melhorar a aderência e a velocidade nas curvas em superfícies irregulares. O Rafale recebe as exclusivas cores de pintura branco Satin Pearl e azul Alpine.

O painel de instrumentos digital é de 12,3 polegadas e é acompanhado por uma tela sensível ao toque de 12 polegadas na vertical.

O carro tem o sistema Android Automotive 12 da Google, a central multimídia suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Os clientes poderão adquirir o SUV-cupê com um head-up display de 9,3 polegadas que projeta as informações relevantes no para-brisa.

O teto de vidro panorâmico e revestimentos de alcântara reciclado estão no pacote. Existem, ainda, 32 recursos de assistência ao motorista. Dentre eles, controlador de velocidade adaptativo e lembretes para limite de velocidade.

Multimídia de 12 polegadas tem sistema Android Automotive 12 do Google. Renault/Divulgação

O modelo será, por enquanto, comercializado apenas com motorização híbrida, combinando um motor 1.2 turbo de três cilindros, que gera 130 cv e 20,9 kgfm, com uma dupla de propulsores elétricos.

O motor elétrico principal entrega mais 70 cv e 20,9 kgfm, enquanto o secundário funciona como um gerador com mais 34 cv e 5 kgfm. Segundo a Renault, a potência combinada é de 200 cv.

Para o futuro, a Renault promete que o Rafale ainda receberá uma versão híbrida plug-in, que terá 300 cv e contará com um sistema de tração integral ao adicionar um motor elétrico no eixo traseiro.

Ainda não há previsão de chegada do modelo ao Brasil. Por ora, o veículo vai ser disponibilizado apenas na Europa, aonde chega no segundo trimestre de 2024. O valor estimado é de R$ 250 mil.

