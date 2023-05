RAM 1500 Limited 2023 chega ao Brasil; confira valores e detalhes da picape

A- A+

Antes de lançar a picape nacional, que vai ser feita no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, em Pernambuco, a Ram investe numa versão mais luxuosa do modelo 1500 Limited para o mercado brasileiro.

O carro tem desenho exclusivo e é totalmente cromado, detalhe presente até nas rodas de 22 polegadas, calçadas com pneus de perfil mais baixo.

Outra novidade são os estribos com acionamento elétrico, que ficam escondidos sob a carroceria e só aparecem na hora de entrar na cabine. Saem de cena os materiais com acabamento na cor vermelha, e surgem elementos na cor preta.

O motor é o V8 5.7 a gasolina, com 400 cv e 56,7 kgfm, com o câmbio automático de 8 marchas e sistema de tração 4x4 com reduzida (que faz o gerenciamento automático da distribuição da força entre as rodas).

Um dos maiores diferenciais da Ram 1500 Limited é sua suspensão a ar. No lugar das molas tradicionais, bolsas a ar projetadas para o peso da picape e que pode ter a altura ajustada automaticamente ou com 5 funções controladas pelo painel: Normal (211 mm de altura do solo), Aero (15 mm mais baixa em velocidades mais altas por aerodinâmica, assim como um refletor dianteiro e as grades ativas), Off-Road 1 (241 mm), Off-Road 2 (262 mm) e o Park, no quall ela abaixa totalmente para facilitar o embarque e desembarque com 159 mm. Entra também um estribo automático.

Além de nivelar automaticamente a altura do veículo de acordo com a carga, a suspensão a ar tem cinco níveis de altura e pode ser regulada por um botão no painel ou por meio da chave.

Ram 1500 Limited. Divulgação/Ram

São 5.916, 2.085 mm de largura, 1.972 mm de altura e 3.670 mm de entra-eixos (a F-150 tem 3.694 mm). A caçamba tem 1.711 mm de comprimento, 1.295 mm de largura e 543 mm de profundidade, com 1.200 litros de capacidade e mais 107 litros de cada RamBox nas laterais.

Pode levar 528 kg. Em reboque, são até 3.647 kg com um reboque com freios, que, inclusive, pode ter essa distribuição regulada pelo painel da picape. A tampa traseira tem a abertura em duas formas e abertura elétrica com um degrau abaixo do parachoque.

O pacote de equipamentos conta com painel digital de 12 polegadas, central multimídia também com tela de 12 polegadas, retrovisor interno digital, seis airbags, carregador de celular por indução, som premium Harman Kardon com 19 alto-falantes e subwoofer.

Ram 1500 Limited. Divulgação/Ram

A lista inclui, ainda, faróis direcionais de LED com facho alto automático, pedais e coluna de direção com ajustes elétricos, bancos aquecidos, ventilados e com ajustes elétricos, teto solar panorâmico e ar-condicionado automático de duas zonas.

O modelo ainda conta com câmera 360°, assistente de estacionamento semi-autônomo, controlador adaptativo de velocidade de cruzeiro, frenagem autônoma, assistente de manutenção em faixa, monitor de pontos cegos e tráfego cruzado na traseira, head-up display e cancelamento ativo de ruídos.

A RAM 1500 Limited estreia no mercado brasileiro em duas configurações: a Limited "cromada", que sai por R$ 529.990, e a Night Edition, por R$ 539.990.

Até o fim do ano, serão importadas para o Brasil apenas 600 unidades da versão.

