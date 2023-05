A- A+

Ram 1500 Limited teve 540 unidades reservadas em apenas um dia após anúncio de lançamento no Brasil Veículo, que custa a partir de R$ 529.990, é uma picape luxuosa e tecnológica com motor V8 e 400 CV

A Ram 1500 Limited, lançada oficialmente no dia 18 de maio, teve 540 unidades vendidas em poucas horas. Com a demanda em alta, a Ram já está se preparando para reforçar os próximos lotes no Brasil.

Uma das picapes mais luxuosas, confortáveis e tecnológicas do mercado, a Ram 1500 Limited é equipada com o icônico motor HEMI® V8 de 400 cv. Ela se destaca especialmente pelos itens exclusivos, a exemplo de: suspensão ativa a ar, bancos traseiros reclináveis, rodas de aro 22 polegadas, além de marcar a estreia da plataforma Ram Connect.

O veículo chega no melhor momento da marca ao Brasil. Somente no primeiro quadrimestre deste ano, foi registrada a surpreendente alta nas vendas de 578% em relação ao mesmo período de 2022.

Ram 1500 Limited/Divulgação

Ainda neste mês, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber a Ram House, loja conceito 100% dedicada à marca que funciona como uma concessionária tradicional, mas com arquitetura e decoração que entregam toda a atmosfera premium da marca.

Ram com produção nacional

O Polo Automotivo Stellantis de Goiana, em Pernambuco, começa este ano a produzir a nova picape Ram. Será o primeiro carro da marca produzido no Brasil.

Segundo Jasson Azevedo, plant manager do Polo Automotivo, foram necessárias mais de duas mil horas de análises virtuais entre processo e produto.

Ele ainda explica que foi necessária a implementação de projetos de otimização da área de logística para permitir a inclusão das peças específicas da picape, além da aplicação de robôs colaborativos integrados ao processo.

