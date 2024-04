Realidade dos "Jetsons" cada vez mais próxima: empresas investem em carros voadores

A- A+

Em 1962, o desenho animado “Os Jetsons” narrava os desafios de uma família ultramoderna, que vivia no futurístico 2062, onde carros voadores, cidades suspensas e trabalho automatizado fazem parte da rotina.

Esse futuro parece não estar mais tão distante assim. Isso porque em 2024 já vai ser possível ver “carros voadores” sobrevoando as cidades do mundo, inclusive no Brasil. Projetos de modelos dos chamados eVTOL (sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical) já estão sendo testados e regulamentados.

Os carros voadores, a princípio, devem ser utilizados como táxis aéreos, sendo uma alternativa para fugir do trânsito ou entrega de encomendas num período mais curto de tempo. Sendo assim, por enquanto, os modelos estão sendo projetados para fazer trajetos curtos, dentro da própria cidade ou municípios vizinhos.

Além de um menor custo por cada voo, eles são mais econômicos e ecológicos do que helicópteros, por exemplo, justamente por serem elétricos. Outra vantagem é terem mais hélices, assim como os drones, o que os torna mais silenciosos.

Confira os cinco modelos de eVTOL que devem começar a voar nos próximos anos:

Volocity – Volocopter

Volocity pretende realizar voos comerciais ainda este ano nos Jogos Olímpicos de Paris. Foto: Divulgação/ Volocopter

Um dos primeiros carros voadores a operar vai ser o Volocity, da empresa alemã Volocopter. A ideia da marca é realizar voos comerciais ainda em 2024 nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. O modelo já tem aprovação do Departamento Federal de Aviação da Alemanha para ser produzido e será fabricado na cidade de Bruchsal.

Porém o Volocity tem dois pontos fracos. O primeiro é capacidade de ocupantes, já que a aeronave elétrica só pode transportar um passageiro, além do piloto. O segundo é a automia de apenas 35 km. Já a velocidade máxima chega aos 110 km/h.

Lilium Jet

Lilium Jet já tem acordo com a companhia aérea brasileira Azul para a venda de 220 unidades. Foto: Divulgação/Lilium Jet

Outro alemão que pretende iniciar operações ainda em 2024, é o Lilium Jet, que já tem acordo com a companhia aérea brasileira Azul para a venda de 220 unidades da aeronave que vão ser entregues em 2025.

O Lilium Jet tem capacidade de transportar seis passageiros e mais o comandante. O elétrico é tem autonomia de 250 km com uma só carga e chega aos 250 km/h.

Joby Aviation

Joby Aviation foi a primeira a sobrevoar um ambiente urbano em Nova York - Divulgação/Joby Aviation

Em 2025 a americana Joby Aviation, pretende começar a disponibilizar os serviços de transporte em parceria com a Delta Airlines . Em 2023, a aeronave, inclusive, foi a primeira a sobrevoar um ambiente urbano durante um teste realizado em Nova York, nos Estados Unidos.

Modelo tem capacidade de quatro passageiros e autonomia de 160 km. Com velocidade máxima de 320 km/h, é capaz de ir de Manhattan ao aeroporto JFK, em Nova York em apenas sete minutos, de acordo com a marca.

Eve – Embraer

Modelo Eve da brasileira Embraer já tem cerca de 3 mil encomendas. Foto: Divulgação/Embraer

Também em 2026, a brasileira Eve, feito em parceria com a Embraer, vai começar a sobrevoar as grandes capitais do Brasil. A marca vai construir a aeronave elétrica em Taubaté (SP). De acordo com a empresa, já foram cerca de 3 mil encomendas.

O eVTOL já está regulamentado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A autonomia e a velocidade máxima do Eve ainda não foram reveladas, mas o modelo poderá transportar até quatro passageiros.

Model A

Model A tem design de um carro porque pretende fazer também deslocamento terrestre - Foto: Alef Aeronautics

A startup americana Alef Aeronautics está apostando no mercado dos carros voadores com o Model A, que tem previsão de início dos voos em 2026. O grande diferencial do modelo é o design, que é bem semelhante ao de um automóvel, enquanto a maioria dos outros projetos se assemelham a drones e helicópteros. Isso porque o objetivo da empresa é fazer com o que o carro também faça deslocamento terrestre.

Tendo como principais investidores do projeto a SpaceX e a Tesla, o carro voador tem capacidade para apenas dois ocupantes. A autonomia no ar é de 177 km. Já no chão, são 321 km, mas com velocidade máxima limitada a 56 km/h.

