Reforma tributária: Setor automotivo de Pernambuco tem prorrogação de incentivos autorizado por Lula

A- A+

O senador e vice-presidente nacional do PT, Humberto Costa, anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a prorrogação aos benefícios fiscais ao setor automotivo do Nordeste e do Centro-Oeste. A extensão vai ser incluída no texto da reforma tributária, que o Senado deve votar ainda esta semana.

A medida beneficia diretamente o Polo Automotivo Stellantis, em Goiana, na Zona da Mata Norte pernambucana.

“Para Pernambuco, a garantia dos benefícios fiscais é muito importante porque significa a permanência e a expansão da Stellantis, que terá o compromisso de acelerar a transição da produção de seus veículos para híbridos e elétricos. É uma grande vitória, uma grande conquista para todo o Nordeste e uma demonstração do apreço que Lula tem por Pernambuco e pela nossa região”, afirmou o senador.

Humberto Costa explica que a articulação ganha uma nova etapa, já que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota o texto ainda nesta terça (7). “O governo Lula garantiu a inclusão dos benefícios, agora é aguardar a aprovação”, afirmou.

Senador Humberto Costa | Foto: Roberto Stuckert Filho/Divulgação

O debate sobre a garantia de novos incentivos para empresas automotivas na reforma tributária se arrasta desde a votação do projeto na Câmara dos Deputados. Na época, foi apresentada uma emenda ao projeto original para a vigência do subsídio ir até 2032, mas o texto deixou de ser aprovado por apenas um voto.

Incentivos garantem investimentos e impulsionam a economia local

A Stellantis já investiu R$ 18,5 bilhões em Pernambuco. A garantia dos incentivos é essencial para a continuidade dos investimentos e a geração de novos empregos no polo automotivo.

Segundo dados da Ceplan Consultoria, a implantação do parque industrial da montadora ajudou o município de Goiana, onde fica, a avançar, e a cidade saiu da 13ª posição do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado em 2010 (0,93%) para a 4ª posição em 2019 (5,17%).

“Garantir os incentivos é garantir o desenvolvimento de um setor tão importante e que gera tantos empregos de qualidade. É assegurar ao povo do nosso estado e a todo o Nordeste e o Centro-Oeste novas oportunidades que geram a melhoria da renda e transformam toda uma base social e econômica”, afirmou o senador.

Veja também

Panamá Homem mata a tiros dois manifestantes que bloquearam a rodovia no Panamá