Renault divulga versões e valores do Novo Kardian 2025; confira

Já está em pré-venda no Brasil o novo SUV compacto da Renault. Trata-se do Novo Kardian 2025, que chega equipado com o motor 1.0 TCE turco com três cilindros e com preço a partir de R$ 112.790.

O Kardian é o primeiro veículo a usar a plataforma CMF-B, que será integrada a mais automóveis da marca no futuro. Só de extensão ele tem 4,11 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,54 m de altura e 2,60 m de entre-eixos, apresentando medidas ideais para o uso urbano.

Novo Kardian 2025. Renault/Divulgação

Com propulsor bem mais moderno, o motor possui 125 cv e 22,4 kgfm de torque, sempre combinado a um câmbio automatizado de dupla embreagem EDC com seis marchas, que promete uma experiência de condução mais ágil e esportiva. O câmbio, conhecido como DW23, utiliza dupla embreagem úmida para otimizar o resfriamento e prolongar a vida útil.

Desenvolvido em colaboração entre equipes na França e América Latina, o design do Kardian 2025 exibe linhas esculpidas com formas arredondadas, incorporando à nova identidade visual da marca Renault.

Na versão de entrada, a Renault oferece o Kardian bem equipado, trazendo seis airbags de série, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, painel de instrumentos digital e central multimídia. A Renault ainda reforçou a carroceria para minimizar danos em colisões frontais ou laterais.

O veículo também incorpora um sistema de controle eletrônico de estabilidade (ESP) e uma série de recursos avançados de assistência ao motorista (ADAS), como assistente de partida em rampa, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de distância segura, alerta de colisão frontal e frenagem automática.

Novo Kardian 2025. Renault/Divulgação

O modelo é oferecido em três versões: Evolution, Techno e Première Edition. Confira:

Kardian Evolution 1.0 Turbo automático - R$ 112.790

Versão mais acessível no lançamento, é equipada com o motor 1.0 TCe de 125 cv e 22,4 kgfm (220 Nm) de torque, câmbio automático de dupla embreagem com 6 marchas, faróis e assinatura luminosa em LED, barras no teto na cor preta, rodas de liga leve com pintura interna na cor preta e face diamantada com aro de 16 polegadas, 6 airbags, assistente de partida em rampa, controle e limitador de velocidade.

Também possui sensores de estacionamento e camera de ré, painel digital de 7 polegadas, câmbio e-shifter, paddle-shift, central multimídia com tela de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e oito ambientes luminosos à escolha do motorista. Além disso, possui retrovisores elétricos e ar-condicionado digital.

Novo Kardian 2025 | Foto: Renault/Divulgação

Kardian Techno 1.0 Turbo automático - R$ 122.990

Todos os equipamentos da Evolution e mais frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, freio de estacionamento eletrônico, console elevado com apoio de braço, acabamento em revestimento premium, rodas com aro de 17 polegadas diamantada e racks de teto com acabamento em prata.

Kardian Première Edition - R$ 132.790

Versão mais completa, traz todos os itens das anteriores e adiciona pacote completo de 13 assistentes de segurança (ADAS) com controle de velocidade adaptativo, alerta de distância segura, alerta de ponto cego, câmera multiview, sensores de estacionamento frontal e sensor crepuscular (acendimento automático dos faróis), além de acabamento exclusivo.

No interior, adiciona luzes ambientes multi-sense, carregador de smartphone, carregador de smartphone por indução, rodas de leve 17" diamantadas escurecidas, antena shark, teto biton e faróis de neblina.

