Renault inaugura primeira concessionária 100% feminina no Brasil

A Renault anunciou a inauguração de uma concessionária em que apenas mulheres fazem parte do corpo de trabalho.

Com 548 m², a loja, batizada de [email protected], fica no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, e tem apenas profissionais mulheres desde a recepção até a diretoria, passando pela oficina mecânica e pelo departamento de vendas. A unidade gerida pelo Grupo R Point tem 15 funcionárias.

“No Grupo RPoint adotamos uma conduta de respeito, inclusão e valores éticos, no intuito de promover oportunidades para que as mulheres possam desenvolver suas carreiras. Apoiamos e valorizamos a diversidade, com igualdade de condições para todos os colaboradores", afirma Milene Sipas, diretora comercial da marca Renault no Grupo RPoint.