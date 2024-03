Renault lança SUV compacto Kardian em três versões; confira detalhes e valores

A- A+

A Renault fez o lançamento do seu novo SUV. O Kardian vai ser entregue aos primeiros compradores que adquiriram o veículo na pré-venda e deve chegar a todas as concessionárias da marca no Brasil nas próximas semanas. O francês tem motor 1.0 turbo TCe, de três cilindros, com 125 cv e 22,4 kgfm de torque, o maior entre os concorrentes diretos, além do também inédito câmbio automático de dupla embreagem com seis marchas.

Kardian vem com motor 1.0 turbo TCe de 125 cv. | Foto: Renault/Divulgação

O modelo possui três modos de condução: o My Sense (personalizável), Eco e Sport, que podem ser ativados na tela do multimídia ou em um botão.

Design

A aposta da Renault, que faz a estreia da plataforma global RGMP, a “Renault Group Modular Platform” no Brasil, é fazer do Kardian um concorrente do Fiat Pulse e do VW Nivus, modelos já consagrados nos respectivos segmentos.

O carro é desenvolvido sob a plataforma CMF-B, tendo as dimensões de 4,11 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,54 m de altura e 2,60 m de entre-eixos, o maior da categoria e ideal para uso urbano.

Renault Kardian | Foto: Renault/Divulgação

As rodas têm aro de 17 polegadas, e os paralamas têm a tradicional moldura plástica. O rack de teto pode ser utilizado para fixação de acessórios na transversal ou longitudinal como suporte de bicicletas, pranchas ou bagageiros.

O volante, que tem regulagem de altura e profundidade, os botões do ar-condicionado e a tela da central multimídia são iguais aos do Renault Duster.

Bancos do Kardian são confortáveis, porém com ajustes manuais. | Foto: Renault/Divulgação

Os bancos são largos e anatômicos, porém com ajustes manuais. Passageiros do banco traseiro têm um bom espaço e tem à disposição entradas USB. O porta-malas tem capacidade de 410 litros.

Porta-malas do SUV Kardian | Foto: Renault/Divulgação

Tecnologia e segurança

O modelo conta com 13 sistemas de assistência ao motorista (ADAS) e seis airbags em todas as versões. O veículo ainda tem freio de estacionamento eletrônico e alavanca do câmbio automático, que é do tipo joystick.

Além disso, o Kardian vem com freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado digital e o ambient lighting, com personalização com oito cores diferentes.

SUV compacto conta com ar-condicionado digital freio de estacionamento eletrônico e alavanca do câmbio automático do tipo joystick | Foto: Renault/Divulgação

O quadro de instrumentos é inteiramente digital e com algumas variações de acordo com o modo de condução escolhida. A central multimídia é uma tela de 8 polegadas pareada com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Painel do Renault Kardian | Foto: Renault/Divulgação

Consumo

A marca francesa promete que o SUV compacto é o mais econômico de sua categoria, tendo consumo de 13,1 km/L de gasolina e 9 km/L de etanol em percursos urbanos, conforme homologado pelo Inmetro.

Versões e preços do Renault Kardian

Kardian Evolution – R$ 112.790

6 airbags (frontal, lateral e de cortina)

Controlador de velocidade e limitador de velocidade

Assistente de partida em rampa

Sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré

Controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR)

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Cluster digital de 7 polegadas

Câmbio automático de seis marchas

Paddle-shifts atrás do volante

Multimídia com tela de 8” com Android Auto e Apple CarPlay com espelhamento sem fio

Ar-condicionado digital com função auto

Retrovisores externos com ajuste elétrico

Faróis e assinatura luminosa 100% em LED

Barras de teto funcionais e modulares em preto

Roda flexwheel biton 16”

Aerofólio traseiro

Start&Stop

Modo ECO com EcoScoring

Volante com ajustes de altura e profundidade

Vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento

Vidros elétricos para passageiros

Kardian Techno – R$ 122.990

Todos os equipamentos da versão Evolution mais:

Frenagem automática de emergência (AEBS)

Alerta de colisão frontal (FCW)

Freio de estacionamento eletrônico

Console elevado com apoio de braço

Painéis e volante com acabamento em revestimento premium

Roda de liga leve 17” diamantadas bíton

Chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free

Partida remota do motor

Saídas USB-C para o banco traseiro

Seis alto-falantes

Vidros dos passageiros com função one-touch e antiesmagamento

Opcional: Teto bíton em preto Nacré

Kardian Première Edition – R$ 132.790

Todos os equipamentos da versão Techno mais:

Piloto automático adaptativo (ACC)

Câmera Multiview

Alerta de ponto cego

Alerta de distância segura

Sensores de estacionamento dianteiro

Faróis de neblina em LED

Sensor crepuscular

Multi-Sense com modos de condução Eco, Sport e My Sense (personalizável)

Ambient lighting (iluminação dinâmica e personalizável)

Carregador de smartphone por indução

Roda de liga leve 17” diamantada e escurecidas

Antena shark

Teto bíton preto Nacré

Badge lateral “Premiere Edition”

Skis na cor prata acetinada

Grade frontal em preto brilhante

Veja também

RECONHECIMENTO Fiocruz é candidata a Patrimônio Mundial pela Unesco