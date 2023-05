Samsung e BMW lançam Chave Digital Veicular

A- A+

A Samsung, em parceria com a montadora BMW, lançou, nesta quarta-feira (17), o serviço Chave Digital Veicular no Brasil. A novidade permite armazenar as chaves dos veículos BMW com segurança na Samsung Wallet.

Com a novidade, os motoristas podem utilizar veículos BMW apenas com um dispositivo Samsung Galaxy compatível, sem a necessidade de chaves físicas.

Além disso, a Chave Digital Veicular possibilita o compartilhamento da chave digital com outras pessoas.

“A Samsung tem orgulho de ser uma empresa que está sempre buscando maneiras de tornar a vida das pessoas mais fácil e conectada”, explica Bruno Costa, diretor de serviços e inovações de Mobile Experience da Samsung Brasil. “A Chave Digital Veicular, assim como as outras funcionalidades da Samsung Wallet, é tão segura quanto fácil de usar, protegida pela nossa plataforma de segurança Samsung Knox”, completa.

A Chave Digital Veicular está disponível para dispositivos Samsung Galaxy compatíveis com a Samsung Wallet, com o sistema operacional mais recente (Android 13) e modelos BMW selecionados* via NFC e UWB (Ultra-Wideband)2, dependendo do dispositivo Samsung Galaxy e do modelo do carro.

A funcionalidade UWB permite que o processo de entrada passiva funcione sem a necessidade de aproximar o dispositivo Galaxy do leitor NFC do veículo, e a chave digital é armazenada no elemento seguro incorporado (eSE) da Samsung, projetado para proteger as informações mais sensíveis e as chaves de criptografia.

A precisão da tecnologia UWB também impede potenciais ataques digitais, nos quais o sinal de rádio é bloqueado ou interceptado. A chave digital da Samsung é totalmente compatível com o padrão de chave digital definido pelo Car Connectivity Consortium (CCC), do qual a Samsung tem sido um dos membros ativos.

Samsung Wallet

A Chave Digital Veicular faz parte da Samsung Wallet, a carteira digital da Samsung, que permite aos usuários armazenarem e gerenciarem seus cartões de crédito, débito e fidelidade, chaves digitais e outras informações importantes em um único ambiente.

A Samsung Wallet também incorpora as facilidades do Samsung Pass e do Samsung Rewards. Tudo isso é protegido pela plataforma Samsung Knox, que possui certificação de segurança das principais agências governamentais em todo o mundo.

Disponibilidade

A Chave Digital Veicular já pode ser utilizada no sistema operacional Android 13 ou superior instalado em dispositivos das linhas Galaxy S20 (excluindo S20 FE), Note20, S21 (incluindo S21 FE), S22 5G, S23 5G, Z Flip 5G, Z Flip3 5G, Z Flip4 5G, Z Fold2, Z Fold3 5G e Z Fold4 5G.

Para usar os novos recursos da Chave Digital, além da atualização para o sistema operacional mais recente, também é necessário atualizar o aplicativo Digital Key e Samsung Wallet para as versões mais recentes.

A transferência de informações ou a duplicação de dispositivos não é possível, pois a política de segurança da Samsung permite que uma chave digital seja usada em apenas um smartphone.

As informações sobre como registrar e usar a chave digital da BMW podem ser encontradas no aplicativo do fabricante do carro.

