Seguro cobre furto de pneus de moto? Saiba o que fazer Casos frequentes na Região Metropolitana do Recife fazem proprietários pensarem em como poderão ser ressarcidos caso furto aconteça

No último sábado (30), o dono de uma motocicleta tomou um susto ao voltar ao local onde estacionou após de uma tarde na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Criminosos haviam roubado os dois pneus do veículo, que ficou no chão.

Moto sem os pneus em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife | Reprodução/WhatsApp

Casos como esses têm se repetido na Região Metropolitana do Recife. Para evitar, inclusive a dor de cabeça, contratar um seguro é uma das maneiras mais eficazes de ser ressarcido caso o furto aconteça.

De acordo com o Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), desde que a moto tenha o seguro na modalidade compreensivo, o dono pode conseguir reverter o prejuízo.

“Bastante similar ao de um carro, o seguro para moto é essencial para a proteção tanto do motociclista quanto do veículo. Na modalidade de seguro compressivo, que é a mais completa e ampla, existe cobertura conhecida por ‘cobertura casco’, que cobre danos gerais ao veículo, incluindo o furto de rodas”, explica Leandro Vasco, diretor do Sindsegnne.

Segundo o especialista, basta que o valor das rodas furtadas ultrapasse o valor da franquia contratada pelo proprietário. “O segurado pagará a franquia, e a seguradora pagará a diferença entre valor total do dano e franquia”, completa. Leandro ressalta, no entanto, que os seguros não cobrem danos aos acessórios, incluindo as rodas, que não são originais de fábrica.

“É possível contratar de forma à parte uma cobertura que inclua rodas que não são de série. Um corretor de seguros habilitado saberá indicar as coberturas disponíveis de acordo com o perfil e necessidade do segurado”, aponta.

Ainda de acordo como Sindsegnne, na modalidade compreensiva, o seguro oferece proteção, ainda, para roubo ou furto do veículo, colisão e incêndio, perda parcial, assim como danos causados por terceiros.

