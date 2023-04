A- A+

Semana Santa: dicas de cuidado com os veículos para quem vai subir a serra ou aproveitar o litoral Confira as recomendações de especialistas para evitar acidentes e apuros na estrada durante o feriado

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a agosto de 2022, 1.770 acidentes foram causados por veículos que possuíam algum tipo de problema mecânico, aparente ou não, deixando 36 mortos no Brasil. Com a frota de veículos em circulação crescente, o fluxo de carros nas estradas também é crescente, e manter as revisões em dia é essencial para evitar acidentes e dores de cabeça.

No feriado da Semana Santa, que, neste ano, vai de 7 a 9 de abril, o destino dos pernambucanos se divide, geralmente, em duas opções. Há quem prefira as praias do litoral de Pernambuco ou mesmo de outros estados do Nordeste e aqueles que não abrem mão de subir a serra, para aproveitar o clima friozinho de Gravatá e outras cidades do interior.

Depois de escolher onde aproveitar os dias de folga, é importante conferir peças e itens específicos no veículo para cada tipo de destino. Analisar o tipo de estrada vai se percorrer é essencial para saber como será a direção.

Confira algumas dicas preciosas para ajudar na melhor performance, conforto e segurança dos veículos para quem vai subir a serra ou aproveitar o litoral neste feriadão.

Para quem vai para o litoral

Segundo a especialista em mecânica de carros Luciana Félix, em climas muito quentes, écomum os pneus perderem calibragem, então é importante sempre conferi-los na ida e na volta. Por falar em temperaturas elevadas, é essencial manter a higienização e troca do filtro do ar-condicionado em dia, já que eles serão bastante exigidos nestes locais.

Luciana Félix é especialista em mecânica e gestora da ‘Na Oficina da Lu’. Divulgação

Uma vez já no destino, não colocar o possante na areia se ele não for preparado para este tipo de solo. De acordo com a especialista em mecânica, a areia e o sal comprometem toda a suspensão do veículo.

Luciana ainda lembra da importância de voltar às “configurações normais” do carro no retorno à cidade.

“É importante realizar uma lavagem no chassi do carro, na parte interna e lataria. A maresia provoca corrosão nestas peças, provocando a redução da vida útil delas. Além disso é preciso colocar a calibragem dos pneus para a ‘opção do carro na cidade e sem peso’, pois isso interfere muito no consumo de combustível”, explica.

Ela ainda pede atenção sobre a lavagem do motor. “Só realize a lavagem se for realmente necessário e procure por uma oficina de confiança para orientações de quais partes precisam de isolamento”, alerta.

Para quem vai subir a serra

Em locais com neblina é importante manter sempre os faróis acesos e reduzir a velocidade.Reprodução/Pixabay

Conhecer bem o veículo, funcionalidades e recursos para esse tipo de condução é a primeira dica. É comum condutores não saberem acionar todas as funcionalidades que o automóvel oferece. Isso porque, às vezes, no dia a dia, não é necessário utilizá-los. De acordo com a especialista, não é recomendado pegar estrada sem antes ter estudado e manual e testado as funções antes da viagem.

Vale lembrar que, em serras, é muito comum ter neblina. Por isso, é importante conhecer o painel do carro ou moto e acionar os faróis de neblina, caso possua. Além disso, manter sempre os faróis acesos, reduzir a velocidade e jamais ligar o pisca-alerta com o carro em movimento.

A embreagem e o sistema de arrefecimento são muito utilizados nesse tipo de percurso e, inclusive, o sistema de freios.

“Nesta situação a manutenção preventiva é ainda mais necessária, e ainda é preciso considerar o peso que estará no carro, pois este compromete ainda mais essas peças citadas”, diz Luciana.

Assim como no litoral, na volta para casa, é importante colocar a calibragem dos pneus para carro na cidade e sem peso para não interferir no consumo de combustível. Caso durante a viagem a estrada tenha barro ou minério, é recomendável, além da lavagem interna e externa, também do chassi.

A mesma regra sobre o cuidado com a lavagem do motor também é válida neste caso.

Segundo Luciana, na volta de regiões serranas, não é recomendo deixar o carro em “ponto morto” em situação de descida. Além de respeitar o limite de velocidade, manter a distância de no mínimo dois metros do veículo que está na frente é imprescindível.

Alguns itens não podem ficar de fora da revisão como teste de luzes, freios, suspensão e troca de óleo. Reprodução/Pixabay

Dicas de revisão geral

Visto os pontos específicos para cada tipo de destino, o ideal é fazer um checklist de revisão geral do veículo. Alguns itens não podem ficar de fora da revisão. O teste de luzes é um deles. Antes de pegar a estrada, como faróis, setas, lanternas e luz de freio. Falando em freios, é preciso também conferir todo sistema, além da suspensão.

Como o tempo dentro do carro vai ser maior que o comum, a higienização da tubulação e substituição do filtro do ar-condicionado vai permitir uma viagem mais confortável.

Outro item importantíssimo é a revisão da troca de filtros e óleo do motor.

“Lembrando que temos filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo e filtro do ar-condicionado. O óleo em dia garante plena lubrificação do motor, evitando assim uma restauração ou perda do motor [...] Por último e não menos importante, mas o que a maioria esquece, é nunca deixar sua revisão para a semana da viagem. Dependendo da manutenção, pode levar até cinco dias úteis para ficar pronto. Se levar em cima da hora pode correr o risco de comprometer o passeio”, alerta Luciana.

