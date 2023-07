Sexta geração da L200 Triton 2024 é apresentada pela Mitsubishi

A- A+

A Triton L200 2024 foi apresentada pela Mitsubishi Motors Corporation em Bangkok, na Tailândia. A nova picape de uma tonelada foi completamente redesenhada e deve rodar o mundo. O modelo vai ser lançado no Japão no ano que vem, mas já há planos para que desembarque também na Europa, América do Norte e América do Sul.

A sexta geração foi repaginada com base no conceito de produto “Power for Adventure”. Entre os destaques, estão o aumento da carroceria, além da marca ter adotado uma estrutura em escada recém-desenvolvida capaz de aumentar a durabilidade e confiabilidade.

Segundo a fabricante, a Mitsubishi L200 Triton 2024 tem uma rigidez torcional 60% maior por conta de todas as mudanças feitas. A carroceria usa aço de alta tensão, reduzindo o peso em comparação à geração anterior.

A caçamba foi redesenhada, ficando 45 milímetros mais baixa, para que tenha uma distância de 820 mm em relação ao solo, facilitando o acesso. A picape está maior, medindo 5.360 mm de comprimento, 1.930 mm de largura, 1.815 mm de altura e com um entre-eixos de 3.130 mm.

De acordo com Takao Kato, presidente e CEO da Mitsubishi Motors, as principais características da nova Triton são exclusivas da Mitsubishi Motors. O que inclui a robusta estrutura e carroceria em escada, chassi robusto, motor potente, entre outros componentes.

“Como uma picape que se adapta a uma nova era, desenvolvemos a nova Triton com ainda mais características da Mitsubishi Motors”, disse Takao.

Design

O design exterior agora conta com uma grade dividida em três seções horizontais, ficando mais alta. A marca trouxe de volta o contorno em “C” na área dos faróis, que são divididos, usando uma linha fina em LED logo abaixo do capô para a iluminação diurna e o conjunto principal logo abaixo.

Interior renovado da L200 Triton 2024. Divulgação/Mitsubishi

Dentro da cabine, o modelo ainda traz contadores analógicos, sem apostar em um painel de instrumentos digital. Tem comandos separados para o ar-condicionado, além de outras funções, posicionados logo abaixo da central multimídia.

Tecnologia

Sobre a tecnologia embarcada, a marca revelou apenas que terá controle de cruzeiro adaptativo, sensor de ponto cego, assistente de permanência em faixa, alerta de tráfego cruzado e frenagem automática de emergência.

Motor

O Motor 2.4 turbodiesel foi desenvolvido em parceria com a Nissan, Mitsubishi e Renault. De acordo com a marca, o motor atinge maior rendimento e melhor desempenho ambiental em três configurações: 149 cv e 33,6 kgfm, 183 cv e 43,8 kgfm e 204 cv e 47,9 kgfm.

Já a transmissão é possível escolher entre a manual e automática, ambas com seis marchas. Além disso, tem nada menos do que sete modos de condução: Normal, Eco, Gravel (cascalho), Snow (neve), Mud (lama), Sand (areia) e Rock (pedras).

Motor 2.4 turbodiesel do L200 Triton 2024. Divulgação/Mitsubishi

O veículo traz, também, nova suspensão para melhorar o conforto e estabilidade de direção, e sistema 4X4 Super Select 4WD-II e Easy Select 4WD, modos de direção atualizados que alcançam alto desempenho na estrada.

As versões com a tração 4x4 recebem um controle ativo de guinada para melhorar o comportamento nas curvas ao aplicar o freio de leve na roda dianteira no lado de dentro da curva. Claro, traz assistências como sistema de descida e partida em rampas.

Tem previsão de lançamento no Brasil?

A nova Mitsubishi L200 Triton 2024 já começou a ser vendida na Tailândia e deve chegar aos demais países da Ásia e Oceania ao longo dos próximos cinco meses. Sobre o Brasil, as demais picapes da marca são fabricadas na cidade de Catalão, em Goiás, porém é possível que, para este modelo, a empresa adote a estratégia de primeiro na importação do veículo para depois iniciar a produção nacional.

