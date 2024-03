A- A+

Shineray do Brasil aposta na JEF 150s EFI e firma presença no nicho de 150 cilindradas Modelo, que completa a gama da montadora, tem tecnologia de injeção eletrônica

Após breve estreia nas lojas autorizadas da marca, a Shineray do Brasil anuncia a reposição da JEF 150s EFI, modelo que reforça a presença da montadora no segmento de 150 cilindradas.

De acordo com o diretor de Supply Chain da Shineray do Brasil, Thomas Medeiros, a JEF 150s EFI retorna ao portfólio da montadora por se tratar de um produto estratégico para a marca, que, em 2024, continuará a ampliar seu portfólio com motos de 125 a 400 cilindradas.

“O nicho das 150 cilindradas tem grande procura pelo nosso público. A aceitação da JEF 150s EFI foi tão grande no primeiro lote que os estoques se esgotaram em poucas semanas nas lojas”, explica Thomas.

Resistente para atender à rotatividade dos centros urbanos, a JEF 150s EFI tem tecnologia da injeção eletrônica, que proporciona ainda mais economia de combustível. O modelo tem câmbio de cinco marchas, motor monocilíndrico, 4 T, 2 válvulas OHC e suspensão monoshock.

A moto ainda conta com rodas de liga leve aro 17, freio dianteiro a disco com sistema independente, além de novo painel que deixa a experiência de condução mais moderna e intuitiva.

Novo painel da JEF 150s EFI. Foto: Ricardo Henri/Divulgação/Shineray do Brasil

O valor parte de R$ 14.490, e as cores disponíveis são preta e vermelha.

Ficha Técnica:

JEF 150s EFI – Shineray do Brasil

PREÇO PPS: R$ 14.490,00

Tipo de motor: monocilíndrico, 4 T, 2 válvulas, OHC

Potência 13,5 cv / 7.500 rpm

Torque : 14 N.m/6,000 rpm

Alimentação: Sistema EFI

Partida: Elétrica/Pedal

Cilindrada: 149 cm³

Câmbio: 5 Marchas

Bateria: 12V 7Ah

