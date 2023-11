A- A+

Software Center no Recife exporta tecnologia e tem projetos de carros que chegam ao mercado até 2027 Centro de desenvolvimento de software da Stellantis fica localizado no parque do Porto Digital, no Bairro do Recife, área central da Capital

Berço de importantes centros de inovação e do maior parque tecnológico do País, Recife é atualmente o maior polo tecnológico do Brasil. A cidade também se destaca em áreas fundamentais para o desenvolvimento e expansão de empresas, como uma localização estratégica para o Nordeste, e o transporte, com Porto do Recife e com um dos melhores aeroportos do Brasil, de acordo com a Secretaria de Aviação Civil (SAC).

Pensando nesse cenário propício para a inovação tecnológica, a Stellantis, grupo automotivo que detém marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, Citröen, Ram e Abarth, aportou um dos seus principais Softwares Centers do mundo na rua do Apolo, n° 213, no Bairro do Recife, área central da Capital. O local é apelidado de Vale do Silício pernambucano por comportar diversas empresas do chamado parque tecnológico.

O Software Center da Stellantis, instalado no Porto Digital do Recife desde 2015, é destinado ao desenvolvimento de softwares automotivos para controle de motores e transmissões veiculares, com o objetivo de melhorar a eficiência dos carros, reduzir o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes.

O investimento foi de R$ 30 milhões em simuladores, hardwares e licenças de softwares. Os simuladores de motores e transmissões podem ser reconfigurados para qualquer marca e modelo do grupo, sejam eles a combustão, híbridos ou elétricos, a exemplo do Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Chrysler Pacifica, Dodge Durango, Ram 1500, Jeeps Compass, Renegade e Commander, Ram Rampage, Fiat Toro, Fastback, Pulse e Nova Strada, além dos Peugeot 208 e Citroën C3, entre outros.

Independente do veículo ser vendido no Brasil, América Latina, Estados Unidos ou Europa, cerca de 80% dos projetos de softwares automotivos de propulsão e transmissão das 14 marcas do grupo são desenvolvidos no centro instalado no Recife.

“Os softwares são testados de maneira antecipada. Hoje, não é preciso esperar o veículo ficar pronto para testar a tecnologia nele. Os testes acontecem de forma virtual e modelada. Então, quando o veículo fica pronto, os softwares já estão disponíveis para uso, o que otimiza o tempo”, explica Fábio Lima, coordenador de engenharia do Software Center da Stellantis.

Hoje, a equipe já atua em projetos que chegarão ao mercado de 2024 a 2027, incluindo veículos com tecnologia híbrida e totalmente elétricos. Ou seja, um adiantamento de dois a quatro anos, além da melhoria e atualização de projetos já lançados. Em resultados globais, já são 5 milhões de linhas de código desenvolvidas, 550 aplicações e cerca de 200 loops de validação de softwares.

Como funcionam os simuladores?

As máquinas funcionam 24 horas por dia, nos sete dias da semana, de forma integrada e simultânea com os centros de engenharia de outras regiões globais da Stellantis. “Todos podem ser acessados remotamente. Tanto eles aos nossos, quanto nós aos deles. Essa sinergia permite que os centros com especializações diferentes compartilhem informações, que podem ser usadas por todos os centros de softwares da Stellantis no mundo”, diz Fábio.

O simulador utilizado é o Hardware-In-the-Loop (HIL), que consiste em um sistema retroalimentado que comunica o computador de bordo (ECU) do produto com sua versão virtual ou gêmeo digital.

Ele desenvolve e testa em tempo real os sistemas embarcados de controle de propulsão por meio de simulação. O Centro desenvolve, em colaboração global, softwares de alta complexidade com modelos matemáticos avançados para controle do motor e de transmissões automáticas visando, principalmente, redução de emissões de poluentes, melhoria no consumo de combustível, aumento de eficiência e detecção de possíveis falhas do sistema powertrain, além de garantir melhor dirigibilidade e aprimoramento do desempenho do conjunto motor-transmissão, melhorando a resposta aos comandos do motorista.

Atividades do Centro de Software

O software center compreendem três pilares principais de atuação:

Desenvolvimento para o mercado LATAM – desenvolvimento de produtos para atender todas as plantas da Stellantis na América Latina (Betim – MG, Goiana – PE, Porto Real -RJ e Córdoba e Palomar, na Argentina). Exemplo disso é o software utilizado no controle do motor T270, embarcado no Jeep Compass, Renegade e FIAT Toro, produzidos em Goiana e também exportados para o mercado sul-americano.

Combustíveis Alternativos – reconhecido como um centro de excelência global em combustíveis alternativos, o Centro de Software está presente em projetos que buscam a maior eficiência e sustentabilidade na utilização do combustível utilizado nos carros produzidos pela Stellantis em todo o mundo;

Cooperação Global – Offshoring – o centro também atua para atender necessidades identificadas em outras regiões, prestando serviços tais como: documentação, codificação e testes de validação de software, automatização de testes para simuladores, entre outros.

Parcerias e investimentos em mão de obra local

Segundo Isabelle Maia, coordenadora do time de desenvolvimento de software, com a chegada do Polo Automotivo Stellantis de Goiana e da instalação do Software Center no Recife, a empresa viu a necessidade de treinar e capacitar profissionais locais para o mercado de trabalho que estava se abrindo dentro da empresa. A estratégia foi fazer parcerias com universidades locais.

“O investimento no processo de aprendizagem dos engenheiros do Software Center da Stellantis gerou em torno de R$ 5 milhões, incluindo desde a residência e parcerias com universidades públicas de Pernambuco e da Paraíba, além das universidades de Ohio e de Oakland (ambas nos EUA), englobando inclusive ‘training on the job’ nos Centros de Engenharia do grupo nos EUA e Itália”, explica Isabelle que foi uma das beneficiadas dos programas.

Isabelle Maia, coordenadora do time de desenvolvimento de software. Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Entre os programas, estão os cursos de capacitação em parceria com universidades como Universidade de Ohio e Oakland University, a exemplo do curso de eletrificação, e descontos em programas de pós-graduação/especialização; o Stellantis Learning Hub que o grupo oferece na área de regulamentação de emissões, ferramentas especificas que são usadas dentro da empresa; e programas de desenvolvimento pessoal, de liderança e mentoria promovidos globalmente pelo grupo.

Em Pernambuco, participam a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade de Pernambuco (UPE), o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE) e o Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco (IEL-PE), além do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R). Já na Paraíba, estão integradas a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Hoje, o Software Center tem cerca de 150 funcionários, sendo 66% pernambucanos e paraibanos, e 67% deles são jovens talentos abaixo de 30 anos.

