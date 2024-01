A- A+

Stellantis adquire 70% DPaschoal e se torna a maior distribuidora de autopeças da América do Sul Com foco na expansão regional, Stellantis amplia participação de pós-venda e serviços multimarcas

A Stellantis anunciou, em coletiva na manhã desta sexta (19), que agora é a maior distribuidora de autopeças da América do Sul. Isso porque o grupo adquiriu 70% do controle acionário da DPaschoal, assim como de toda Comercial Automotiva (que tem em seu conglomerado a DPK, KDP, AutoZ, Maxxi Trainning, Kmaxx, Recmaxx, Autocred e Maxxipel).

A empresa brasileira presta serviços automotivos especializados desde 1949. Com mais de 120 lojas próprias estabelecidas em quatorze estados, além de 28 centros de distribuição de pneus e peças, a Comercial Automotiva/DPaschoal oferece produtos e serviços para veículos leves, pesados e agrícolas.

Com quase 3 mil colaboradores, a Comercial Automotiva/DPaschoal encerrou 2023 com o faturamento de R$ 2,6 bilhões.

“Avançamos como uma mobility tech company, uma empresa capaz de atender a todas as necessidades de mobilidade e serviços de nossos clientes”, afirma Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul. “Essa é uma das metas do plano estratégico global de longo prazo da empresa, o Dare Forward 2030 e, com essa aquisição, a Stellantis torna-se o maior distribuidor de autopeças na América do Sul. É um passo coerente que se soma à recente aquisição da Norauto na Argentina, empresa especializada na comercialização de produtos e serviços automotivos”, exemplifica Cappellano.

Polo da Fábrica da Stellantis em Goiana, Pernambuco. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Com a negociação, a Stellantis amplia a participação no mercado de pós-venda e serviços multimarcas no Brasil, alinhada ao objetivo estratégico de expansão regional. Luís Norberto Pascoal, com ampla expertise neste mercado, manterá os 30% restantes das ações da companhia e seguirá como vice-presidente do conselho de administração.

“O Brasil é um dos mercados automotivos mais promissores do mundo e, por esta razão, a Stellantis estabeleceu um plano de expansão regional, a fim de aumentar sua capacidade de atendimento ao consumidor ao longo de sua jornada. Com essa aquisição, será possível atender aos clientes de todas as marcas de veículos em suas necessidades de mobilidade segura, acessível e sustentável”, explica Paulo Solti, vice-presidente de Peças e Serviços da Stellantis América do Sul.

Mercado sul-americano de autopeças

O mercado de autopeças movimentou mais de R$ 96 bilhões na América do Sul em 2022. Só no Brasil, o setor transacionou mais de R$ 61 bilhões no período. Desse montante, 20% equivalem a peças originais (OEM) e 80% correspondem a peças de fabricantes independentes no mercado de reposição e pós-vendas (IAM).

DPaschoal

A Comercial Automotiva/DPaschoal é uma das mais tradicionais empresas de serviços automotivos do país. Fundada em 1949, em Campinas, dedicou-se nos primeiros anos ao comércio e reparo de pneus, e diversificou sua atuação à medida que expandiu seu raio de atuação.

Atualmente, opera com mais de 120 lojas próprias e 28 centros de distribuição em quatorze estados brasileiros. Conta, ainda, com atuação nacional devido à sua estrutura de e-commerce.

Sua gama de produtos e serviços multimarcas abrangem um portfólio vasto de peças automotivas, pneus, óleos e filtros, acessórios, além de som e multimídia.

Além de atuar no setor automotivo, a DPaschoal estruturou ao seu redor diversos negócios em diferentes segmentos com base em seus princípios e valores. As empresas que compõem o bloco adquirido pela Stellantis atendem às áreas de Automotivo, Educação e Capacitação, além de Tecnologia e Inovação.

São elas:

A DPK é especializada no segmento de distribuição de peças automotivas. Conta com 17 filiais pelo País, um portfólio composto por mais de 65 fabricantes e 35 mil itens no estoque. Tem, ainda, um sistema de credenciados no Brasil com 1,5 mil parceiros e um portal de compras online B2B, o DPK.com.br.

A KDP é a solução completa que oferece aos revendedores e centros automotivos diversos modelos e medidas de pneus, além de peças e acessórios. A rede de credenciados conta com mais de 120 parceiros que possuem um leque de benefícios que impulsionam o seu negócio.

A Rede AutoZ é uma loja física que possui mais 7 mil itens em seu estoque, segmentados em peças, pneus e acessórios. O seu grande diferencial é a agilidade na entrega, atendendo clientes da região do ABC paulista.

O KMAXX é uma plataforma de soluções inteligentes, que facilita encontrar a peça certa no menor tempo. Possui um amplo banco de produtos automotivos, altamente qualificado que proporciona uma experiência de respostas rápidas e assertivas.

A Recmaxx oferece produtos, serviços e garantias que melhoram ainda mais o custo-benefício do pneu recapado, trazendo tranquilidade e segurança para caminhoneiros e frotistas.

A Autocred é uma plataforma financeira da Cia DPaschoal que oferece soluções para viabilizar acesso ao crédito para consumidores e empresas.

O Maxxi Trainning é a divisão do grupo DPaschoal voltada ao ensino, capacitação e atualização profissional no setor. Também é responsável pelo desenvolvimento de novos talentos e aperfeiçoamento do capital humano já existente na empresa.

A Maxxipel é uma empresa de Inovação e Tecnologia da Cia DPaschoal, cujo objetivo é manter o grupo na direção da modernidade e na transformação digital, tendo na pesquisa, a sua base para a construção de uma plataforma tecnológica sustentável.

