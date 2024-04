A- A+

Stellantis anuncia produção de carro híbrido no Polo Automotivo de Goiana, em PE, a partir de 2025 Com investimento de R$ 13 bi na fábrica até 2030, montadora foca na descarbonização e tecnologia

Pernambuco vai produzir carros híbridos a partir de 2025, no Polo Automotivo de Goiana, na Zona da Mata Norte do Estado. Os veículos têm dois sistemas de motorização: o elétrico e o combustível. A Stellantis, montadora instalada no Polo há quase de uma década, anunciou, ontem, um novo ciclo de investimento local no valor de R$ 13 bilhões, até 2030. Entre as ações, está o desenvolvimento de novas tecnologias para acelerar a descarbonização da mobilidade. O evento de divulgação, realizado na montadora, contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), que visitou o parque de fornecedores do Polo, conhecendo a linha de montagem.

De acordo com o presidente da Stellantis para América do Sul, Emanuele Cappellano, o Polo Automotivo de Goiana também está preparado para produzir carros elétricos.

"Nossas plataformas podem carregar até a motorização elétrica. Agora, o timing para introduzir carros elétricos no Estado vai depender da demanda de mercado. Estamos prontos. O mercado querendo, podemos entregar carros elétricos também feitos em Pernambuco", afirmou Cappellano.

Os R$ 13 bilhões a serem aplicados em Pernambuco fazem parte de um pacote de investimentos da Stellantis no Brasil com valor total de R$ 30 bilhões, até 2030. No Estado, haverá lançamento de novos produtos e expansão da cadeia de fornecedores. O parque local de abastecedores da montadora deverá contar com cerca de 100 fornecedores instalados até 2030. Atualmente, são 38.

"Hoje é um dia de celebração. Esse novo ciclo feito pela Stellantis garante mais tecnologia, sustentabilidade e ainda a geração de novos sonhos para quem vive na Zona da Mata Norte. Quando a gente fala de produção de carros, falamos da diversificação da matriz econômica de Pernambuco, dialogamos com novas potencialidades da nossa gente. A presença do Polo atrai novas indústrias e estimula a criação de mais emprego e renda para a população", destacou Raquel Lyra.

Segundo Emanuele Cappellano, o montante empregado nesse novo ciclo é maior em comparação àquele feito na construção da fábrica.

"Esse, com certeza, é o maior investimento da indústria automotiva aqui no Nordeste, superando todo o investimento aplicado para construir o Polo, entre 2012 e 2015", detalhou.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, esses R$ 13 bilhões são uma marca histórica para a região e inicia um ciclo de investimentos que vai além da fábrica. "Significa a economia do conhecimento e a transição energética na tecnologia feita em Pernambuco para equipar os carros da fabricante no mundo todo", ressaltou Cavalcanti.

Inaugurado em abril de 2015, o Polo Automotivo Stellantis de Goiana está completando nove anos. Desde a implantação até este ano, já foram investidos R$ 18 bilhões em Pernambuco pela companhia. Ao todo, desde o início, a Stellantis e seus fornecedores já geraram mais de 60 mil empregos diretos e indiretos na região. A capacidade de produção da planta automotiva é de 280 mil veículos por ano. Desde sua inauguração, foram produzidas mais de 1,5 milhão de unidades, das quais mais de 200 mil foram exportadas, também alcançando recordes: em 2023, a Stellantis foi responsável pela movimentação de mais de R$ 2,5 bilhões no Porto de Suape graças à produção de Goiana.

Veja também

Pacheco Após decisão de Zanin, Pacheco diz que governo 'erra ao judicializar política'