Stellantis inaugura primeira gigafábrica de baterias na França Com a ACC, o objetivo é aumentar a produção de baterias e alcançar os 75 modelos elétricos até 2030

A gigafábrica de baterias da Automotive Cells Company (ACC) foi inaugurada na França, na última terça (30). A operação começa ainda este ano.

O projeto é uma parceria da Stellantis com a TotalEnergies e Mercedes-Benz e é a primeira de três planejadas pelo grupo, que também vai ter sede na Europa.

Com uma capacidade inicial de linha de produção de 13 gigawatts-hora (GWh), subindo para 40 GWh até 2030, a instalação fornecerá baterias de íons de lítio de alto desempenho com uma pegada mínima de CO2.

O objetivo é aumentar a capacidade de fabricação de baterias para 250 GWh na Europa até 2030 e promover a empresa em sua missão de oferecer um conjunto abrangente de tecnologias de bateria que atendem às necessidades dos clientes em todo o portfólio de marcas da Stellantis.

“No início desta parceria, em 2020, concordamos com um ambicioso cronograma global para desenvolver baterias de veículos elétricos que alimentariam nosso plano de eletrificar a mobilidade”, disse Carlos Tavares, CEO da Stellantis.

A empresa agora tem 24 modelos BEV (veículos elétricos a bateria) no mercado e quase dobrará para 47 até o final de 2024. A Stellantis tem como meta ter mais de 75 modelos BEV globalmente e vendas globais de BEV de 5 milhões de unidades até 2030.

Hoje, modelos elétricos da Stellantis, o Peugeot e-208 e o Fiat New 500, estão entre os cinco mais vendidos na França e entre os 10 primeiros na Europa.

“Conforme executamos nossa estratégia Dare Forward 2030 e agora avançamos para atingir nossa ambiciosa meta de carbono neutro até 2038, a Stellantis está contribuindo ativamente para a transição energética europeia com soluções EV de última geração e dando suporte ao papel fundamental da França em um futuro sustentável. Aplaudo todas as pessoas envolvidas na ACC, porque juntos estamos construindo uma forte coalizão para fortalecer a competitividade da Europa.”

Juntamente com a produção de baterias, a Stellantis, a ACC, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, o Estado e a região estão estabelecendo o Centro de Treinamento para Baterias de Douvrin como parte de seu programa de qualificação e requalificação.

Por meio de um curso de 400 horas, os funcionários da Stellantis adquirirão novas habilidades na fabricação de baterias, ajudando a região de Hauts-de-France a competir em um setor crucial para a transição energética. Até 2025, pelo menos 600 funcionários ingressarão na fábrica de baterias.

Como parte do plano estratégico Dare Forward 2030, a Stellantis anunciou planos de atingir 100% do mix de vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) para carros de passeio na Europa e 50% do mix de vendas de carros de passeio e caminhões leves nos Estados Unidos até 2030.

