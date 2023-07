STLA Medium é a nova plataforma da Stellantis que visa a eletrificar o mercado global

A- A+

A STLA Medium, uma plataforma global BEV-by-design com recursos de última geração, incluindo a excelente autonomia de 700 km, eficiência energética, energia armazenada e capacidade de recarga, foi lançada pela Stellantis N.V.

Ela oferece autonomia combinada com flexibilidade, capaz de ser a base de uma variedade de veículos e configurações de propulsão centradas no segmentos C e D. Hoje, essa parcela representa 35 milhões de unidades vendidas em 2022, quase metade dos 78,5 milhões de veículos vendidos globalmente no ano passado.

Segundo a Stellantis, até dois milhões de veículos por ano podem ser produzidos na plataforma STLA Medium nas diversas fábricas em todo o mundo. A operação vai começar pela Europa.

“O que vemos hoje é um produto de pouco mais de dois anos de inovação livre para oferecer uma mobilidade limpa, segura e acessível, suportada por nossos investimentos de € 30 bilhões em eletrificação e software até 2025”, disse Carlos Tavares, CEO da Stellantis. “A plataforma STLA Medium demonstra o poder da equipe técnica global da Stellantis, oferecendo produtos focados nos nossos clientes e reescrevendo nossos compromissos de longo prazo com a mobilidade, enquanto buscamos nos tornar carbono neutro até 2038", complementa.

STLA Medium. Divulgação/Stellantis

A STLA Medium é a primeira das quatro plataformas globais de veículos elétricos à bateria (BEV), destacadas no EV Day 2021, que sustentam os futuros produtos da empresa e são a chave para alcançar as metas ousadas do plano estratégico Dare Forward 2030 da Stellantis, incluindo alcançar um mix de 100% de veículos de passageiros elétricos à bateria (BEV) na Europa e um mix de vendas de 50% de automóveis de passageiros e caminhões leves elétricos à bateria (BEV) nos Estados Unidos até 2030.

O Dare Forward 2030 é orientado por cortes profundos de emissões para reduzir o CO2 pela metade até 2030, comparando com as métricas de 2021, e atingir o carbono neutro até 2038, com compensação percentual de até um dígito das emissões restantes.

Carregamento e autonomia

A plataforma BEV-by-design STLA Medium oferece uma autonomia de mais de 700 km de alcance elétrico com um pacote performance. Já o pacote Standard tem capacidade de mais de 500 km na medição WLTP. A plataforma tem desempenho de até 98 quilowatts-hora (kWh).

A STLA Medium utiliza arquitetura elétrica de 400 volts, oferecendo melhor eficiência energética, tempo de recarga e conectividade para um ecossistema de carregamento. O consumo pode ser inferior a 14 kWh por 100 km. Os proprietários poderão levar sua bateria de 20% a 80% de carga em 27 minutos, uma taxa de 2,4 kWh por minuto.

Potência e design

Os veículos baseados na STLA Medium vão ser comercializados no mundo inteiro e vão estar disponíveis com propulsão de tração dianteira ou tração nas quatro rodas com a adição de um segundo módulo de acionamento elétrico na parte traseira, com faixa de potência elétrica de 160 a 285 kW.

Os estilos de carroceria incluirão carros de passeio, crossovers e SUVs. A flexibilidade da STLA Medium promove a criação de veículos com distância entre eixos que pode variar entre 2,7 e 2,9 metros; faixa de comprimento total de 4,3 a 4,9 metros; distância do solo de mais de 220 mm para garantir capacidade e desempenho off-road; e rodas de até 750 mm de diâmetro, um atributo chave para o design da plataforma.

STLA Medium. Divulgação/Stellantis

Os componentes da plataforma, como o sistema de aquecimento e resfriamento da cabine, direção, assistência de frenagem e propulsão são projetados para minimizar o consumo de energia. Esses esforços se combinam com o uso extensivo de materiais leves e rígidos para otimizar o alcance do veículo e oferecer desempenho exemplar de rodagem e dirigibilidade.

A STLA Medium oferece o melhor custo de conjunto de bateria da categoria, o que também contribui para aumentar os volumes de produção. As dimensões externas do conjunto de bateria são constantes entre as distintas opções de armazenamento de energia, com a mesma base e sistema de refrigeração.

De acordo com a Stellantis, as plataformas são projetadas com provisões para futuros componentes químicos das baterias, incluindo níquel, bateria sem cobalto, e estado sólido. Isso permite que as marcas da Stellantis adaptem as capacidades dos veículos para o equilíbrio ideal de custo e desempenho.

Veja também

Pesquisa Confira os 23 sintomas associados ao câncer de pâncreas comprovados por estudo