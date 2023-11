A- A+

SU7: Xiaomi divulga detalhes do seu primeiro carro, um elétrico que terá duas versões O veículo deve ser lançado no primeiro semestre de 2024

A Xiaomi está prestes a ingressar no setor automotivo, seguindo a tendência de outras empresas de tecnologia, como a Huawei. A marca revelou os detalhes do primeiro veículo da história da empresa: um elétrico que chega em duas versões.

A aposta da gigante chinesa de smartphones é um sedã de cinco lugares com teto panorâmico de vidro. O carro foi batizado de Beijing Xiaomi SU7 e fabricado pela estatal Beijing Automotive Group (BAIC).

Beijing Xiaomi SU7 | Xiaomi/Divulgação

As baterias do Xiaomi SU7 são da Contemporary Amperex Technology Co. e da BYD, dependendo da configuração de motor. Inicialmente, serão oferecidas duas configurações: Pro e Max.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. No país, é obrigatório submeter novos modelos ao órgão. O veículo elétrico deve ser lançado no primeiro semestre de 2024.

Não versão Pro, o veículo pesa 1.980 kg e conta com motor único, tração traseira e 229 cv de potência. A velocidade máxima é de 210 km/h.

Beijing Xiaomi SU7 | Xiaomi/Divulgação

Já a versão Max pesa 2.205 kg e vem com dois motores. São 673 cv de potência e velocidade máxima de 265 km/h.

No design o sedã apresenta um formato de cupê de quatro portas com maçanetas embutidas. A frente baixa ostenta faróis de LED pontiagudos e entradas de ar distintivas no para-choque. Ambas as versões têm 5 metros de comprimentos e cerca de 3 metros de entre-eixos.

O veículo pode ter como opcional sensores e radares tipo Lidar no topo do para-brisa para oferecer direção assistida avançada.

Segundo especialistas, a empresa deve criar um ecossistema que vai integrar veículos elétricos à gama de produtos da marca, como smartphones e eletrodomésticos.

Ainda não foram divulgados os preços.

Veja também

ARGENTINA Como se explica a vitória avassaladora de Milei na Argentina?