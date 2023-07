Sucesso de pré-venda, Rampage motiva aumento de 12% produção na fábrica em Pernambuco

A- A+

O grupo Stellantis anunciou que a procura por reservas da Ram Rampage 2024 superou as expectativas da empresa. Com mais de 5.000 pedidos acumulados na pré-venda, o modelo já fez com que a empresa aumentasse a produção da picape no Polo Automotivo de Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco.

De acordo com o presidente da Stellantis na América Latina, Antonio Filosa, a planta vai aumentar em 12% o volume de produção da picape. Dessa forma, a unidade, que já opera em três turnos, terá ampliação das estações de trabalho para corresponder ao número de pedidos.

Além disso, em comunicado, o executivo também disse que a Rampage consumiu grande parte do investimento no Brasil anunciado pela marca, de R$ 16,5 bilhões até 2025.

O anúncio ainda informou que, mesmo sem contar as vendas da Rampage ainda, a Ram já registrou um crescimento de 336% nas vendas do primeiro semestre na comparação com o mesmo período do ano passado.

O sucesso é tanto que, até agosto, o número de pontos de venda da marca vai aumentar em 56 novas lojas, chegando a mais de cem até o final do mês que vem. A previsão é de que a empresa feche 2023 com 126 lojas.

O modelo é a primeira picape da marca produzida fora da América do Norte. Ao todo, o projeto envolveu mais de 800 engenheiros e técnicos no Brasil, somando mais de 1,2 milhão de horas de desenvolvimento.

Ram Rampage 2024. Divulgação/Ram

Sobre a Ram Rampage 2024

Maior lançamento da história da marca Ram no Brasil, a Rampage estreou no mercado brasileiro com três versões e preços competitivos, que partem de R$ 239.990 e chegam a R$ 269.990.

São três versões: Rebel, Laramie e R/T. O padrão de nomenclatura é o mesmo adotado internacionalmente pela Ram e distingue cada modelo conforme proposta de mercado (off-road, luxo e esportividade).

O motor conta com duas opções: o 2.0 turbodiesel de 170 cv e 38,8 mkgf de torque equipa as versões Rebel e Laramie. Já o motor poderoso Hurricane 4 a gasolina de 272 cv e 40,8 mkgf está disponível para as três variantes, sendo a única opção para a topo de linha R/T.

O câmbio é sempre automático de 9 marchas, com tração 4x4.

