SUV BMW X1 chega na terceira geração trazendo mais conforto e tecnologia em três versões O compacto premium estreia com 700 unidades importadas e será fabricado no Brasil a partir de abril

BMW fez o lançamento comercial do modelo X1 2023, apresentando a nova geração do SUV compacto para clientes em todas as suas concessionárias. A princípio serão comercializadas as 700 unidades vindas da Alemanha, mas, a partir do mês que vem, as o modelo de entrada da marca começa a ser feito em Araquari, em Santa Catarina.

Para o Brasil, vem com duas opções de motor turbo, o 1.5 e o 2.0, e três de acabamento. A linha começa com a versão sDrive 18i, que tem preço sugerido de R$ 296.950. Depois, passa para as opções 2.0, que ganharam 20 cv ante o propulsor usado anteriormente. O sDrive 20i XLine sai por R$ 328.950 e o sDrive 20i MSport, por R$ 349.950.

Três versões: sDrive 18i, 20i XLine e 20i MSport. Divulgação/BMW

Design

As novas versões vem com 4,5 metros e comprimento 2 cm extras no entre-eixos (2,69 m), 2 cm na largura (1,84 m) e 1,64 m de altura.

O design vem com muitos vincos, principalmente na parte dianteira. A grade ficou em um tamanho adequado, abrindo e fechando de acordo com a velocidade, para melhorar a aerodinâmica. O mesmo acontece na entrada de ar no para-choque, consideravelmente larga.

A cabine traz um estilo próprio, seguindo a combinação de duas telas lado a lado, uma de 10,2 polegadas para o painel de instrumentos e outra de 10,7 polegadas para a multimídia. A lista de equipamentos é bem extensa, com ar-condicionado digital de três zonas, head-up display, teto solar panorâmico, sistema de som Harman-Kardon, carregador wireless e Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Rodas têm 18" na versão 18i, 19" na XLine e 20" na MSport.Divulgação/BMW

Lateralmente, as rodas têm 18" na versão 18i, 19" na XLine e 20" na MSport. Os para-lamas trazem formato levemente quadrado e são pintados na cor da carroceria. O porta-malas, com 476 litros de capacidade, tem abertura elétrica. Já os faróis de led são mais estreitos e as entradas de ar têm a função aerodinâmica, jogando o vento para as rodas dianteiras.

As maçanetas agora estão embutidas e o porta-malas, com 476 litros de capacidade, tem abertura elétrica. Já o volante multifuncional tem comandos para o multimídia e os sistemas de assistência.

Embaixo do console suspenso há amplo espaço para colocar objetos. Agora os porta-copos ficam posicionados entre ele e o carregador de smartphones sem fio. Um dos itens que dão charme e muita iluminação à cabine é o teto solar panorâmico. E por falar em iluminação, a cabine tem sistema personalizável. Dá para mudar a cor das luzes da porta e dos painéis - colocando tons de laranja ou azul, por exemplo.

Motor

Na versão sDrive18i GP, o motor é o 1.5 turbo de três cilindros, que gera 156 cv e 23,4 kgfm. De acordo com informações da BMW, o SUV vai de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos e atinge velocidade máxima de 236 km/h. Nas configurações sDrive20i X-Line e sDrive20i M Sport adotam o 2.0 turbo de quatro cilindros, entregando 204 cv e 30,6 kgfm. Nos dois casos, a transmissão é a automatizada Steptronic de dupla embreagem e 7 marchas.

De acordo com a BMW, os 20 cv (a potência é de 204 cv) extras são resultado de mudanças no sistema de injeção e em componentes elétricos do motor, que é apenas a gasolina.

A tração do X1 é dianteira, então ele tem uma pequena tendência a sair de frente nas curvas mais fechadas em velocidades altas.

Tecnologia

A tela multimídia não tem mais botões, é sensível ao toque e tem um assistente de voz com inteligência artificial. Divulgação/BMW

A BMW considera que o novo fascínio do automóvel está mais na experiência virtual, com conectividade total, do que nos aspectos mecânicos.

A tela multimídia não tem mais botões e é acionado no console. Ela é sensível ao toque, além de ter um assistente de voz com inteligência artificial da própria BMW. O quadro de instrumentos também fica integrado à central multimídia em duas telas curvas, direcionadas ao motorista.

Os bancos tem excelente acomodação e os dianteiros podem vir com massageador, recurso acionado também nessa interface.

O telefone celular agora fica em posição vertical, graças ao inteligente compartimento de carregamento por indução, que foi instalado em uma posição que deixa o aparelho com a tela voltada ao motorista. Há quatro entradas USB do tipo C na cabine, duas para os ocupantes da frente e duas para os de trás. Android Auto e Apple CarPlay têm conexão sem fio.

Outro destaque fica por conta do navegador GPS com realidade aumentada. Na função 3D, ele exibe detalhes das cidades - como edifícios e rios - em desenhos bem realistas. E, na versão M Sport, mostra imagens da câmera dianteira, junto com grandes setas de indicação, quando o motorista está se aproximando de uma conversão. Entre os assistentes à condução, há o auxílio às manobras de estacionamento.

Desde a versão de entrada ele vem com câmera 360 graus, 6 airbags e assistente de estacionamento.

O acionamento do ar-condicionado é agora no multimídia. O acesso à temperatura está sempre fixo na tela.

Funcionalidade

Câmbio é automatizado com sete marchas e duas embreagens. As opções de condução são: eficiente, esportivo e personal.Divulgação/BMW

O câmbio é automatizado de sete marchas e duas embreagens. Os modelos de condução são o eficiente, o esportivo e o personal, nome dado à BMW a seu personalizável, onde é possível colocar a ação de cada componente em um comportamento diferente. No modo esportivo, a direção fica ainda mais pesada, aumentando a ótima aptidão que o carro tem de fazer curvas com eficiência e muita firmeza na carroceria.

A alavanca convencional do câmbio foi trocada por teclas, e o botão "P" é tanto para a posição da transmissão quanto para o freio de estacionamento elétrico. Os eficientes freios são a discos ventilados na frente e atrás.

Segundo a BMW, a previsão para a chegada do X1 elétrico no Brasil é no segundo semestre deste ano.

