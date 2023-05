A- A+

Suzuki lança Jimny Sierra 2024 com cinco versões; confira detalhes e valores Os preços começam em R$ 162.990 no modelo de acesso e alcançam R$ 218.990 na opção topo de linha

O Jimny Sierra 2024 acaba de ser lançado pela Suzuki no Brasil, com várias novidades. O compacto chega em cinco versões e passa a apostar também na estética.

Os preços começam em R$ 162.990 no modelo de acesso e alcançam R$ 218.990 na opção topo de linha.

“Desde o seu lançamento, em 1970, o Jimny se tornou um divisor de águas no mercado 4×4, que até então era dominado por grandes veículos de alta cilindrada. Rapidamente criou-se uma legião de fãs, que segue até os dias de hoje. Sua quarta geração batizada no Brasil de Jimny Sierra carrega a herança de um pequeno, leve e ágil veículo off-road, uma verdadeira obra-prima com a confiabilidade da tecnologia Suzuki 4×4”, explica Mauro Luis Correia, presidente da Suzuki Veículos no Brasil.

O 4Style chega repaginado. A configuração agora tem apelo mais urbano e luxuoso, com destaque para a grade, para-choques e caixas-de-roda pintados na cor da carroceria.

As rodas de 16 polegadas tem desenho exclusivo e pintura em preto, assim como o teto, os retrovisores e detalhes laterais do capô.

O skid plate dianteiro, no novo friso de porta inferior, aerofólio traseiro e capa rígida do estepe também chama atenção, assim como as lanternas totalmente em LED com lentes incolores, máscaras negras e novas setas de direção dinâmicas.

Na cabine, o Jimny Sierra 4Style 2024 tem revestimento premium com tecido na região central e o nome da versão bordada, além de novo conjunto de tapetes em carpete premium e iluminação em LED tanto para os passageiros dos bancos dianteiros quanto para os do banco traseiro.

A 4Expedition chega com proposta off-road e diversos elementos característicos do fora-de-estrada. A lista inclui kit elevação da suspensão, pneus MTR para uso específico, snorkel com novo design, skid plate em alumínio, rock slider e escada na tampa traseira com acabamento exclusivo X-liner.

Completam a lista novo rack de teto na cor preta, exclusivas rodas Black Beadlok Style em liga de 15 polegadas e acabamento em preto brilhante e diamantado, e logo da versão gravado em diversas partes do carro.

Por dentro, há bancos em couro premium na cor marrom e emblemas no volante e quadro de instrumentos.

O Jimny Sierra 2024 também conta com a versão de entrada 4You, com configurações manual e automática. A nova linha ganha inédito jogo de tapetes e teto preto na configuração automática.

Por fim, a versão intermediária é a 4Sport, que traz rodas e skid plate em preto brilhante, bagageiro no teto, entre outros.

Confira os valores:

Jimny Sierra 4You Manual – R$ 162.990

Jimny Sierra 4You Automático – R$ 172.990

Jimny Sierra 4Sport – R$ 187.990

Jimny Sierra 4Style – R$ 203.990

Jimny Sierra 4Expedition – R$ 218.990

