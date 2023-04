A- A+

Suzuki lança no Brasil nova geração da GSX-S 1000 com preço sugerido de R$ 79.600 A moto tem um motor de quatro cilindros em linha e 999 cm³ com rendimento de 150 cv

As vendas da nova GSX-S1000 começaram esta semana em todas as concessionárias autorizadas Suzuki do Brasil com preço sugerido de R$ 79.600. A J Toledo, representante da marca japonesa no país, anunciou o lançamento no mercado brasileiro da versão atualizada da naked. Agora, a moto tem componentes muito mais tecnológicos.

Com 2,11 m de comprimento, 1,46 m de entre-eixos, 81 cm de largura e 1,08 m de altura, a GSX-S 1000 pesa 214 kg em ordem de marcha. O design foi renovado com ares futuristas, repleto de linhas retas e cortes angulares. O destaque da nova identidade visual é o conjunto ótico em três "andares", marcado pelo farol de LED duplo com uma pequena carenagem.

Destaque para o conjunto ótico em três "andares", marcado pelo farol de LED duplo com uma pequena carenagem. Suzuki/Divulgação

O modelo ainda tem conjunto formado por tanque, rabeta e laterais, peças que seguem a estética de linhas retas, ou seja, proporcionando um visual agressivo para a nova naked de alta cilindrada da marca japonesa.

A moto chega nas cores Metallic Triton Blue (azul), Glass Sparkle Black (preta) e Glass Mat Mechanical Gray (cinza).

Visual da nova naked de alta cilindrada está mais agressivo e ousado. Suzuki/Divulgação

A GSX está mais eletrônica e tecnológica, passando a contar com embreagem assistida e deslizante, controle de tração com cinco ajustes, acelerador eletrônico, quickshifter bidirecional (dispositivo que permite a troca das marchas sem uso de embreagem nem alívio do acelerador), assistente em baixas rotações, três modos de pilotagem e sistema de partida fácil – basta apertar um botão para a moto ligar.

A moto também ganhou subquadro traseiro mais fino, guidom redesenhado e um painel LCD digital que monitora todas as informações, onde é exibido velocímetro, tacômetro, hodômetro parcial duplo, posição de marcha, temperatura de água, autonomia e etc.

Versão ganhou painel LCD digital que monitora todas as informações. Suzuki/Divulgação

Apesar do motor da naked da marca de Hamamatsu permanecer o mesmo com quatro cilindros em linha de 999 cm³, agora ela entrega 150 cv de potência máxima a 11.000 rpm e 10,8 kgf.m de torque a 9.250 rpm.

Com as novas especificações, a Suzuki promete que a velocidade vai de zero a 100km/h em 6,6 segundos. O consumo médio prometido é de 19,7 km/l, o que dá à GSX uma autonomia superior a 310 quilômetros. O câmbio tem seis marchas e secundária por corrente.

As suspensões são ajustáveis e possuem garfos invertidos KYB com 12 cm de curso, enquanto a traseira é monochoque com link, ajuste na pré-carga da mola, balança de alumínio possui 13 cm de curso. Ambas são da Kayaba.

As rodas da nova geração da naked são de liga leve com aros de 17 polegadas, equipadas com pneus Dunlop Roadsport 2 nas medidas 120/90 na frente e 190/50 atrás. Os freios são assinados pelos italianos da Brembo, e têm disco duplo na frente e simples atrás, com sistema ABS. Já o tanque de combustível tem capacidade para 19 litros.

Rodas são de liga leve com aros de 17 polegadas, equipadas com pneus Dunlop Roadsport 2. Suzuki/Divulgação

Confira o vídeo de apresentação da nova Suzuki GSX-S 1000:

