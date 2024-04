Testamos: Citroën C4 Cactus 2024 aposta na tecnologia e mudanças sutis no design; confira impressões

A- A+

O blog FMOTORS testou a versão topo de linha Shine Pack com motor turbo 1.6 THP do C4 Cactus durante uma semana. Podemos dizer que o carro, apesar de manter a configuração ainda do lançamento em 2018, assim como a planta que inspira o nome dele, é bem resistente quando se trata de dirigibilidade e desempenho. Veja as impressões de motorização, design, conforto, consumo e desempenho a seguir.

Citroën C4 Cactus 2024 - Coluna C agora tem um adesivo com o nome do carro e a traseira tem uma linha laranja abaixo do nome do veículo, além da volta do emblema THP | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Com mudanças muito sutis no visual e na motorização, o C4 Cactus tem mais tecnologia na cabine e opções para melhorar a vida a bordo. Entre as principais mudanças do crossover entre um hatch e um SUV, estão a central multimídia com tela maior, de 10 polegadas (que agora é a mesma do C3 e da Peugeot 208), com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, novas rodas, além da cor laranja Orange Peral nas molduras dos faróis de neblina e nos airbumps laterais.

Destaque também vai para os tecidos dos bancos, que ganharam um novo padrão, usando costuras laranjas no mesmo tom que no exterior, além da coluna C, que agora tem um adesivo com o nome do carro. A traseira tem uma linha laranja abaixo do nome do veículo, e o emblema THP está de volta. Foram adicionadas também uma porta USB abaixo da multimídia, outra no encosto de braço central e mais uma para os bancos traseiros.

A versão topo de linha Shine Pack ainda traz seis airbags, faróis automáticos, sensor de chuva, frenagem automática de emergência, iluminação diurna em LED, controles de estabilidade e tração, ar-condicionado automático digital, controle de cruzeiro, câmera de ré, faróis de neblina, rack de teto, bancos e volante em couro, sensor de pressão dos pneus, alerta de saída de faixa, rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas e sistema Grip Control com diferentes modos de tração.

Citroën C4 Cactus 2024 tem rodas de liga leve de 17 polegadas | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O carro tem 4,17 metros de comprimento e altura em relação ao solo de 22,5 centímetros, dando a impressão de ser mais alto e robusto, além de obviamente ajudar a evitar raspar em valetas e lombadas e tentar justificar ser chamado de um quase SUV.

Citroën C4 Cactus 2024 - Tecidos dos bancos, que ganharam um novo padrão, usando costuras laranjas no mesmo tom que no exterior | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O porta-malas não agrada tanto, já que é um dos menores do segmento, com capacidade para 320 litros. O espaço do banco traseiro também é um pouco apertado, devido também ao caimento do teto. Pessoas mais altas podem se sentir um pouco incomodadas. Por não ser tão espaçoso, o ideal para uma acomodação mais confortável é, além do motorista, o carro ser ocupado por apenas mais três passageiros.

Citroën C4 Cactus 2024 - Porta-malas com capacidade para 320 litros | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O motorista pode sentir a direção um pouco diferente de outros SUVs, por ser mais baixa, já que se trata de um crossover, deixando os joelhos um pouco mais dobrados, mas não chega a ser desagradável.

Outro ponto que pode incomodar é o ar-condicionado integrado à central multimídia. Apesar dos botões de atalho, tira um pouco da atenção da direção ter que mudar para o modo do ar, além de perder a visão do GPS, por exemplo.

C ockpit do Citroën C4 Cactus 2024 | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O Citroën C4 Cactus 2024 tem o mesmo conjunto mecânico. Três versões usam o motor 1.6 aspirado, de até 120 cv e torque de 15,7 kgfm, acoplado a um câmbio automático de 6 marchas.

Já a versão topo de linha mantém o motor 1.6 turbo THP, com injeção direta, de até 173 cv de potência e torque de 24,5 kgfm, também com transmissão automática de 6 velocidades.

Como o torque já aparece a 1.400 rpm, é um carro que tem muito fôlego. Como o C4 Cactus é veículo leve, pesando somente 1.214 kg, isso ajuda na performance. O modelo tem três modos de direção: normal, Sport e Eco. Nos dois primeiros, as trocas de marcha evoluem bem e são rápidas. Já no modo Eco, o carro sofre um pouco em subidas mais íngremes.

V ersão topo de linha mantém o motor 1.6 turbo THP, com injeção direta, de até 173 cv. | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

O crossover não fica devendo em desempenho. Ele chega de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos.

No quesito consumo, no teste com gasolina, o modelo registrou 10,4 km/litro na cidade e 12,9 km/litro na estrada.

Na dirigibilidade, o comportamento do Citroën C4 Cactus é dinâmico e enfrenta qualquer imperfeição no asfalto com muita tranquilidade e conforto do que em um crossover entre hatch e um SUV de tamanho semelhante, além de ser agradável de dirigir.

O veículo merece em suas próximas versões vir mais equipado para atrair os clientes, além do motor 1.6 turbo e alguns itens de série.

Confira valores (tabela FIPE) e itens de série de cada versão dp C4 Cactus 2024:

C4 Cactus 2024 Live 1.6 AT - R$ 104.710,00

Luzes de condução diurna (DRL) de leds

Controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa

Câmbio automático de seis marchas com opção de trocas sequenciais

Ar-condicionado digital com controle automático de temperatura

Alarme perimétrico

Vidros, travas e retrovisores elétricos

Abertura das portas e partida do motor por chave presencial

Controlador e limitador de velocidade

Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio

Três conectores USB Tipo A

Barras de teto

Opcional: pintura metálica

C4 Cactus 2024 Feel 1.6 AT - R$ 110.990

Todos os itens da versão Live mais:

Faróis de neblina

Rodas de liga-leve de 16 polegadas diamantada

Câmera de ré

Opcional: Pintura metálica

C4 Cactus 2024 Feel Pack 1.6 AT - R$ 113.955,00

Todos os itens da versão Feel mais:

Airbags laterais

Carregador de celular por indução (sem fio)

Bancos e volante revestidos com TEP

Barras de teto tipo “Flottant”

Rodas de liga-leve de 17” diamantada

Sensor de pressão dos pneus

Faróis com acendimento automático

Limpador do para-brisa com acionamento automático

Opcionais: Pintura metálica ou perolizada, teto bitom

C4 Cactus 2024 Shine Pack 1.6 THP - R$ 119.871,00

Todos os itens da versão Feel Pack mais:

Airbags de cortina

Grip Control

Motor THP com até 173 cavalos

Alerta de saída de faixa

Indicador de descanso

Alerta de colisão

Frenagem automática de emergência

Roda de liga-leve de 17” diamantada “Cross”

Opcionais: Pintura metálica ou perolizada, teto bitom

