Testamos: Polo Track é a aposta da Volkswagen para substituir o Gol; confira detalhes

O novo Polo Track, da Volkswagen, foi planejado especialmente para substituir o Gol, modelo que foi produzido durante 42 anos, mas deixou de ser fabricado em 2022 por não ter mais condições de se adaptar às novas normas de segurança. A solução da Volkswagen, sem ter que investir em um novo projeto, foi fazer uma versão simplificada do já aclamado Polo. Será, no entanto, que vale a pena investir nesse modelo?

Hoje o Volkswagen Polo Track já é o veículo mais vendido no Brasil, com 9.949 unidades emplacadas em junho deste ano. O sucesso se dá por ele reproduzir as características que deram certo no Gol, porém com uma combinação de plataforma mais moderna e refinada. A crescente no número se dá pela preferência do público em utilizar o veículo, assim como era a versão que foi substituída, como carro de frota de aluguel ou de corrida de aplicativo.

Estrutura do carro

Além do design mais moderno e robusto, o modelo é um hatch 1.0 MPI flex de entrada construído sobre a plataforma MQB. O valor inicial é de R$ 79.990 e vem com kit de ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos e travas elétricas. Os vidros traseiros, porém, deixam a desejar por serem de uso manual.

Por esse valor, ele vem sem rádio, volante multifuncional ou mesmo portas USB para carregamento do celular. Para quem quiser esses itens, vai precisar desembolsar um valor médio de R$ 910 pelo pacote adicional.

Polo Track 1.0 MPI 2023.Divulgação/Volkswagen

Em termos de segurança, ele dispõe de quatro air bags, sendo dois frontais e dois laterais nos bancos dianteiros, Hill Hold Control - assistente para partida em aclives e subidas, controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistema ISOFIX, top tether para fixação de assento de criança, alerta de afivelamneto de cinto de segurança para todas as posições, bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), entre outros.

Na paleta de cores, o hatch tem quatro disponíveis: as sólidas Branco Cristal e Preto Ninja, e as metálicas Prata Sirius e Cinza Platinum.

Motor, desempenho e consumo

O motor é de 1.0 MPI com três cilindros aspirado e hoje é um dos melhores do mercado quando o assunto é potência e torque. São 84 cv e 9,6 kgfm de torque acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. A transmissão é fácil de operar, com engates curtos e precisos, além de embreagem de agradável uso.

Polo Track 1.0 MPI 2023.Divulgação/Volkswagen

A vantagem é o consumo de 9,3 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada com etanol. Já com gasolina, ele marca 13,5 km/l na cidade e 15 km/l na estrada

Por dentro

Dentro da cabine, é possível perceber onde o Polo Track foi simplificado. Os acabamentos das portas não têm tecidos, apenas plásticos em alguns tons e um texturizado no centro para tirar um pouco a cara de simples.

Já os bancos, que têm regulagem de altura para o motorista, contam com tecido preto simples com costuras na cor laranja. Os encostos de cabeça são todos fixos, exceto o central traseiro para facilitar a visão do motorista.

A ergonomia dos bancos é um dos pontos altos do veículo. Eles têm espuma de alta densidade e apoiam muito bem o corpo, inclusive as pernas. A posição de dirigir é boa, com acesso fácil aos comandos, instrumentos de leitura fácil e volante de boa pegada.

Polo Track 1.0 MPI 2023.Divulgação/Volkswagen

O painel de instrumentos é o mesmo do Polo MPI, com a tela em cristal líquido com informações, acompanhado de velocímetro e conta-giros analógicos. O rádio com FM, USB e bluetooth é um opcional, assim como os comandos no volante.

Escreva a Polo Track 1.0 MPI 2023.Divulgação/Volkswagen

Espaço e conforto

O Polo Track é mais espaçoso que o antigo Gol. Quatro pessoas viajam com certo conforto dentro dele, se não forem muito altas. São 2,56 metros de entre-eixos e 1,75 metros de largura. O porta-malas possui 300 litros, dentro da média dos veículos hatch, e conta com botão interno para abertura.

Polo Track 1.0 MPI 2023.Divulgação/Volkswagen

Design

A dianteira traz faróis halógenos inspirados no Gol. A equipe de design criou um parachoque exclusivo, com grades em colmeia, e que ajuda no ângulo de entrada.

As maçanetas e retrovisores são em preto fosco para baratear o custo. Além disso, os retrovisores perderam os repetidores de seta e são de ajuste manual.

A suspensão é reforçada e um pouco mais alta que o Polo normal. Como os pneus tem 15 polegadas e calotas de plástico preto fosco, a altura do solo 1cm é maior que a das demais versões, totalizando 16,6cm de vão livre, fazendo com que o hatch passe por buracos e quebra-molas com mais facilidade, tornando satisfatória a absorção de impactos, o que gera uma excelente estabilidade, inclusive nas curvas.

Na traseira, muda o para-choque com as lanternas mais escurecidas, além do novo difusor com linhas mais marcantes também escurecidos. Outra mudança foi a economia na logo, que agora é em adesivo plástico injetado escrito “Track”. Não há opcional de sensores de ré, o que faz bastante falta na dirigibilidade.

Vale investir?

Para um carro de entrada, a dirigibilidade é boa, porém fica devendo na questão do ajuste do volante.

O motor é adequado à proposta de entrada do Polo Track. O carro vai bem em situações de aceleração progressiva e é relativamente silencioso, especialmente em velocidades altas. Já em rotações baixas, tende a ser barulhento.



Em trechos íngremes, ele sente mais dificuldade, tendo que fazer constantes trocas de marchas para extrair o melhor desempenho do carro. Em ladeiras ou pisos uniformes, entretanto, ele se mostra valente.

O carro tem mais potência no uso urbano que na alta estrada, porque o baixo torque desfavorece o condutor em ultrapassagens.

Além disso, o Polo Track garante certo conforto, boa suspensão, direção e consumo de combustível satisfatório, mas a falta de alguns itens básicos - como rádio, carregador USB-C, retrovisores e vidros traseiros elétricos, ajuste do banco do carona e etc - deixa a desejar.

Com essas faltas, é possível que a tendência do consumidor seja repensar se não seria mais interessante investir um pouco a mais com uma opção seguinte dentro da linha do Volkswagen Polo, batizada de MPI, que, por mais R$5.020, já vem com sistema multimídia com tela sensível ao toque de 6,5 polegadas, além de computador de bordo, volante multifuncional e faróis full-LED.

Ficha Técnica VW Polo Track 2023

Motor Dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 12V, flex Potência 84 cv (E)/77 cv (G) a 6.450 rpm Torque 10,3 kgfm (E) a 3.000 rpm/9,6 kgfm a 4.000 rpm (G) Câmbio Manual, cinco marchas; tração dianteira Freios Discos ventilados (D); tambores (T) Suspensão Independente, McPherson (D); eixo de torção (T) Direção Elétrica Dimensões Comprimento - 4,07 metros; altura - 1,47 m; largura - 1,75 m; entre-eixos - 2,57 m Porta-malas 300 litros Peso 1.054 kg Pneus 185/65 R15 Tanque 52 litros Consumo Etanol - 9,3 km/l (cidade) e 10,5 km/l (estrada)/Gasolina - 13,5 km/l (cidade) e 15 km/l (estrada 0 a 100 km/h 13,4 s (E)/13,8 s (G) Velocidade máxima 169 km/h (E)/166 km/h (G)

*Teste foi realizado a convite da Volkswagen.

