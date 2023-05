Titano: Fiat apresenta a sua nova picape média; confira detalhes do veículo

A- A+

Titano, inspirado na entidade da mitologia grega que enfrentou Zeus, é o nome escolhido para a nova picape média da Fiat, que será lançada ainda em 2023. A marca apresentou alguns detalhes da caminhonete num vídeo-teaser lançado esta semana.

O nome também pode remeter ao metal titânio, o mais resistente usado pela indústria de alta tecnologia, que oferece alta resistência e durabilidade. Segundo a Fiat, ainda que a picape não o utilize, a denominação faz referência a toda a força que o veículo propõe.

No vídeo, a Titano ainda não aparece por completo, mas revela detalhes interessantes do design. Nas imagens, é possível ver as linhas da grade frontal com o logotipo da marca e a Fiat Flag, que representa o movimento de reposicionamento da marca.

As imagens também revelam a silhueta da picape e confirmam a presença de rack de teto e santo-antônio. Na traseira, a tampa da caçamba terá o logotipo da Fiat cromado e a sigla “Titano” em destaque no centro. A carroceria do modelo apresentado é pintada em um chamativo tom de vermelho, que certamente será a cor do lançamento.

A Titano chega ao mercado com cabine dupla e foco no agronegócio. Então o que se espera é que o propulsor seja a diesel e que entre no mercado para competir com: Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger, Nissan Frontier, Mitsubishi L200 e VW Amarok.

A aposta é que tenha o motor DW12 baseado na Peugeot Landtrek americana, com um 2.2 turbo diesel de 204 cavalos e 45 kgfm, já bem conhecido no mercado europeu, associado a uma transmissão automática e sitema de tração 4×4 com reduzida.

Levando em conta as medidas da Landtrek, a Titano provavelmente terá 5,33 metros de comprimento, 1,96m de largura, 1,82m de altura e 3,18m de entre-eixos.

Esperam-se um conjunto de seis airbags, multimídia com tela de 10 polegadas com Android Auto e CarPlay, ambos sem fio, conexão 4G e Wi-Fi, bancos em couro, controle de cruzeiro, assistência ao condutor com frenagem de emergência e uma gama de acessórios Mopar.

De acordo com a Fiat, em breve, mais detalhes vão ser revelados sobre a Titano.

Confira o vídeo na íntegra:

